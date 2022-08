Il Galaxy S23 Ultra avrà un nuovo sensore da 200 MP?

Le aziende principali che operano nel settore degli smartphone stanno lavorando con una certa intensità anche al miglioramento delle fotocamere per i loro prossimi telefoni, in modo tale da garantire agli utenti la massima qualità fotografica e la migliore esperienza possibile in termini di scatti e video.

Tra i produttori più attivi c’è ovviamente Samsung , che ha utilizzato fotocamere ad altissima risoluzione nei suoi telefoni sin dal lancio del Galaxy S20 Ultra. L’azienda della Corea del Sud ha utilizzato fotocamere da 108 MP nei suoi telefoni top di gamma per tre generazioni, vale a dire Galaxy S20 Ultra, Galaxy S21 Ultra e Galaxy S22 Ultra. Ora, stando a quanto riportato anche dal sito SamMobile, la società di Seul sembra essere pronta per lanciare un sensore a risoluzione ancora più elevata.

Secondo quanto affermato dal celebre leakster Ice Universe (@UniverseIce), il Galaxy S23 Ultra sarà infatti dotato di una fotocamera principale da 200 MP: si tratterebbe di un sensore da 200 MP inedito, ovvero l’ISOCELL HP2.

Come ricordano di certo i fan di Samsung, il primo sensore per fotocamera da 200 MP dell’azienda, l’ISOCELL HP1, è stato lanciato l’anno scorso. Poche settimane fa, l’azienda ha rivelato il suo secondo sensore da 200 MP, l’ISOCELL HP3.

Stando a questi primi rumors, l’ISOCELL HP2 potrà garantire prestazioni migliori sia dell’ISOCELL HP1 che dell’ISOCELL HP3. La denominazione scelta da Samsung non è sempre molto comprensibile: ad esempio, l’ISOCELL GN2 è un sensore migliore dell’ISOCELL GN1, ma l’ISOCELL GN5 non riesce ad essere all’altezza di nessuno dei due.

Tornando all’ISOCELL HP2, le sue dimensioni non sono state rese note da Ice Universe. Tuttavia, se davvero sarà di qualità superiore, potrebbe essere più grande dell’ISOCELL HP1 (sensore da 1/1,22 pollici). Gli esperti mettono in dubbio la strategia di Samsung di utilizzare fotocamere ad alta risoluzione poiché l’utilizzo di sensori con risoluzione inferiore e pixel più grandi viene ritenuta migliore, almeno sulla carta.

Fonte SamMobile