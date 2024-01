Galaxy S23 Ultra, maxi offerta su Amazon: 530 euro di sconto!

Anche se ormai manca davvero poco alla presentazione ufficiale dei nuovi Galaxy S24 di Samsung, sul mercato continuano a riscuotere un gradimento molto elevato anche i predecessori. Stiamo ovviamente parlando dei Galaxy S23, i telefoni che il colosso di Seul ha ufficializzato a febbraio 2023 e che fanno registrare ancora oggi numeri importanti in termini di vendite.

Il più richiesto non poteva che essere il Galaxy S23 Ultra, il vero e proprio top di gamma della serie. I fan di Samsung guardano sempre con attenzione le varie offerte nella speranza di poter trovare una maxi promozione che riguardi proprio questo eccellente smartphone. Proprio nelle scorse ore è spuntato su Amazon un maxi sconto per il Galaxy S23 Ultra che non è proprio il caso di lasciarsi scappare.

Il top di gamma del colosso di Seul viene infatti messo in vendita sul sito di Amazon a soli 949 euro: lo sconto del 36% consente quindi di risparmiare la bellezza di 530 euro sul prezzo di partenza. Un’offerta davvero da capogiro, quella proposta sul portale del gigante dell’e-commerce, specialmente tenendo conto della strepitosa scheda tecnica del Galaxy S23 Ultra.

Il telefono, infatti, si presenta con un display Dynamic AMOLED 2x da 6,8 pollici con una frequenza di aggiornamento da 120 Hz e una luminosità davvero sensazionale. Il processore che alimenta il Galaxy S23 Ultra è il potentissimo Snapdragon 8 Gen 2, accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Il comparto foto è senza dubbio l’aspetto più interessante del Galaxy S23 Ultra.

Lo smartphone di Samsung può infatti contare sul super sensore da 200 MP, presente sul retro assieme a una fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel e altri due teleobiettivi da 10 megapixel con zoom ottico 10 x e zoom ottico 3 x. La fotocamera per i selfie è invece da 12 MP.

Completa il quadro la batteria da 5.000 mAh che garantisce un utilizzo del prodotto fino a fine giornata senza alcun problema. In più, con la ricarica rapida il telefono torna al 100% di carica nel giro di pochissimo tempo.

