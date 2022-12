Galaxy S23 Ultra, l'FCC svela le specifiche: molte conferme

La versione dual-SIM europea dell'atteso Galaxy S23 Ultra, individuata nel numero di modello SM-S918B/DS, è appena apparsa sul sito della Federal Communications Commission (FCC), rivelando così una serie di specifiche molto intriganti e varie informazioni sul prossimo top di gamma che Samsung dovrebbe presentare ufficialmente in un evento che si terrà tra gennaio e febbraio 2023 (assieme al Galaxy S23 standard e al Galaxy S23 Plus).

Innanzitutto, grazie all'ultima apparizione del Galaxy S23 Ultra su FCC, possiamo avere la conferma che il telefono arriverà sul mercato con una batteria simile a quella del predecessore: il numero di modello EB-BS918BY ha una capacità nominale di 4.855 mAh, pertanto la capacità tipica sarà di circa 5.000 mAh, in linea con il modello lanciato all'inizio di quest'anno.

Questo aspetto non coglie di sorpresa i fan di Samsung: il Galaxy S23 Ultra sarà per lo più simile al Galaxy S22 Ultra in termini di dimensioni complessive, pertanto una batteria da 5.000 mAh è probabilmente la soluzione ottimale per il formato del nuovo telefono.

In secondo luogo - e anche in questo caso del tutto prevedibile, ndr - il Galaxy S23 Ultra dovrebbe essere dotato di uno stilo S Pen integrato, in modo simile a quanto abbiamo già avuto modo di vedere con il Galaxy S22 Ultra, che ha ereditato questa peculiarità direttamente dalla famiglia Galaxy Note. Lo stilo S Pen integrato anche nel Galaxy S23 Ultra non fa altro che confermare l'idea che la serie Galaxy Note sia stata assorbita con successo nella serie principale del colosso di Seul: allo stesso modo un nuovo Galaxy Note sembra sempre meno probabile.

Infine, grazie alla Federal Communications Commission arriva anche la conferma che la ricarica wireless e wireless inversa tornerà sul Galaxy S23 Ultra. Anche qui gli esperti del settore si attendevano una soluzione di questo tipo, dato che i principali top di gamma Samsung possono contare su queste ricariche. Mentre l'elenco FCC afferma che la ricarica cablata rapida da 25 W sarebbe di serie, l'impressione è che invece il Galaxy S23 Ultra arriverà sul mercato con una ricarica cablata rapida da 45 W, in modo simile a quanto avvenuto con il Galaxy S22 Ultra.

Come accennato in precedenza, il Galaxy S23 Ultra, insieme al Galaxy S23 e al Galaxy S23 Plus, dovrebbe arrivare alla fine di gennaio o all'inizio di febbraio 2023. Tutti e tre i telefoni della nuova serie Galaxy saranno equipaggiati con il nuovo chipset Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, indipendentemente dal luogo in cui verranno messi in vendita: si tratta di una svolta epocale per Samsung, che in precedenza utilizzava chip Qualcomm negli Stati Uniti e in poche altre regioni chiave, propendendo invece per i chip Exynos in Europa e nel resto del mondo. Una decisione, quella dell'azienda sudcoreana, che ha fatto esultare moltissimi fan anche qui da noi, dato che i processori Snapdragon sono ritenuti molto più prestanti.

Dando poi uno sguardo alle altre specifiche tecniche, il Galaxy S23 Ultra dovrebbe essere dotato di una fotocamera principale da 200 MP che utilizza un sensore Samsung ISOCELL personalizzato; in più, il top di gamma arriverà quasi certamente con un ampio display AMOLED dinamico da 6,8 pollici con una frequenza di aggiornamento di 1-120 Hz, molto probabilmente anche con una luminosità massima da record.

Tutti i modelli Galaxy S23 Ultra avranno 12 GB di RAM, con Samsung che prevede di rilasciare varianti da 256 GB, 512 GB e 1 TB di memoria interna.