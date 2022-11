Galaxy S23 Ultra, la foto batte anche il Pixel 7 Pro: cosa è emerso

Il Galaxy S23 Ultra, che verrà ufficializzato da Samsung all'inizio del 2023, è nuovamente trapelato in un'immagine che mostra alcune caratteristiche molto interessanti. La foto inedita, pubblicata dal famoso leaker Ice Universe mostra il nuovo telefono confrontato con il suo predecessore Galaxy S22 Ultra e con il recente top di gamma Google, il Pixel 7 Pro.

È praticamente confermato che il Galaxy S23 Ultra abbandonerà il sensore principale da 108 MP che abbiamo visto a bordo del Galaxy S22 Ultra: il nuovo telefono potrà infatti contare su una strepitosa fotocamera da 200 MP con un'apertura più ampia. Proprio Ice Universe aveva pubblicato in precedenza un confronto fotografico tra il Galaxy S22 Ultra e il Galaxy S23 Ultra per mettere in evidenza come il sensore del Galaxy S23 Ultra riuscisse a produrre un'immagine decisamente migliore.

Questa volta Ice Universe ha voluto includere anche un'immagine del Google Pixel 7 Pro in modo tale da avere un quadro ancora più chiaro.

I tre telefoni sono stati usati per scattare una foto di quelle che sembrano essere una zucca e una papaia. Ice Universe ha chiesto ai suoi follower quale foto fosse di maggiore gradimento dopo aver ingrandito l'immagine, senza rivelare quali telefoni erano stati utilizzati per scattare le diverse foto. La stragrande maggioranza degli utenti ha votato per la prima immagine, che è stata scattata proprio dal Galaxy S23 Ultra.

Ovviamente il fatto che il Galaxy S23 Ultra riesca a garantire uno scatto migliore rispetto al Galaxy S22 Ultra non coglie di sorpresa i fan di Samsung: tuttavia, l'aspetto più interessante è che vengono mantenuti dettagli fini come le creste e le linee sui frutti in maniera migliore rispetto al Pixel 7 Pro, che pure viene considerato uno dei migliori telefoni degli ultimi tempi dal punto di vista del comparto foto.

Un sensore come quello che andrà ad equipaggiare il nuovo top di gamma di Samsung ha un vantaggio rispetto a un'unità di risoluzione inferiore come la fotocamera principale da 50 MP di Pixel 7 Pro quando si tratta di zoom digitale: una fotocamera con un numero di megapixel più elevato conserva abbastanza dettagli per garantire che i singoli pixel non diventino indistinguibili quando si ingrandisce un'immagine.

La fotocamera da 200 MP è senz'altro uno dei componenti più interessanti del prossimo telefono del gigante di Seul e certamente riuscirà a stupire gli appassionati di fotografia: d'altronde lo stesso Ice Universe aveva precedentemente affermato che proprio questo sensore sarebbe stato il più grande miglioramento degli ultimi anni in termini fotografici.

Gli altri tre sensori rimarranno invariati, quindi possiamo aspettarci una fotocamera ultrawide da 12 MP, un teleobiettivo da 10 MP con zoom 3x e un'unità periscopio da 10 MP con zoom 10x.

Sempre stando a quanto trapelato in queste ultime settimane, il Galaxy S23 Ultra dovrebbe arrivare con lo stesso schermo da 6,8 pollici e la medesima batteria da 5.000 mAh del modello precedente, ma sarà alimentato con il nuovo chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e potrebbe essere dotato di una nuova fotocamera frontale. Proprio in virtù di questi miglioramenti è molto probabile che il prezzo del Galaxy S23 Ultra sarà più elevato rispetto a quello del predecessore.