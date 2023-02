Galaxy S23 Ultra, la batteria fa impazzire: dura tantissimo

Il Galaxy S23 Ultra è senza dubbio il prodotto che sta raccogliendo maggiori consensi in questo mese di febbraio. Nel corso dell'evento Unpacked di due settimane fa i fan di Samsung hanno potuto ammirare soprattutto questo top di gamma, che si distingue anche come primo smartphone a sfruttare adeguatamente la batteria da 5.000 mAh presente all'interno di ogni smartphone Galaxy S Ultra.

La durata della batteria risulta infatti eccezionale, forse la migliore di qualsiasi telefono Galaxy S mai realizzato dall'azienda sudcoreana. In un report del sito SamMobile viene fatto presente che il Galaxy S23 Ultra si trova con il 13% di carica residua dopo due giorni e sette ore di utilizzo. Per tutto questo tempo, fa sapere il reporter, non è rimasto inattivo, a dimostrazione di come la durata della batteria del Galaxy S23 Ultra sia davvero una delle migliori caratteristiche di questo prodotto.

Sempre SamMobile sottolinea che questa durata della batteria sembra essere superiore anche a quella garantita da telefoni della serie Galaxy M (o Galaxy F), che hanno capacità della batteria comprese tra 5.000 mAh e 7.000 mAh. Per farla breve è quasi impossibile che il Galaxy S23 Ultra esaurisca la sua carica in un solo giorno, nonostante abbia una serie di funzioni che consumano più batteria rispetto ai dispositivi di fascia media.

Molto del merito di questo importante risultato va ovviamente attribuito alla partnership tra Qualcomm e Samsung e alla presenza di un super processore come Snapdragon 8 Gen 2: in questo caso il chip è stato personalizzato esclusivamente per il Galaxy S23 Ultra e sembra che la scelta sia stata azzeccatissima.

E per quanto riguarda il Galaxy S23 'standard'? La sua batteria da 3.900 mAh non sembra niente di eccezionale, ma l'impressione è che le ottimizzazioni introdotte da Samsung consentano anche a questo prodotto di godere di una maggiore autonomia: stesso discorso per la batteria del Galaxy S23+ da 4.700 mAh. Non resta che attendere qualche test più probante, ma per ora le performance sono più che confortanti.