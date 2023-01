Galaxy S23 Ultra, il (super) sensore da 200 MP si mostra nel video

Tra le novità più interessanti che troveremo sulla nuova serie Galaxy S23 - che verrà presentata da Samsung il prossimo 1 febbraio in un evento Unpacked - c'è sicuramente il sensore da 200 MP che equipaggerà il Galaxy S23 Ultra.

Proprio la scorsa settimana la società sudcoreana ha introdotto ISOCELL HP2, il terzo sensore di immagine da 200 MP realizzato dall'azienda. Tra le differenze più evidenti con gli altri due sensori, tra cui il sensore HP1 che si trova attualmente nel Motorola Edge 30 Ultra e nello Xiaomi 12T Pro, spicca la dimensione dei pixel utilizzata su ciascun componente: su HP1, infatti, la dimensione dei pixel è di 0,64 µm (micrometri), mentre HP2 ha una dimensione di pixel di 0,6 µm.

Per far comprendere meglio le potenzialità del nuovo sensore, Samsung ha voluto pubblicare un video che riguarda proprio ISOCELL HP2.

Questo nuovo super sensore utilizza un doppio gate di trasferimento verticale che consente al sensore di memorizzare più informazioni sulla luce per aiutare a riprodurre i colori in modo più accurato. Le immagini rimarranno nitide anche se vengono ritagliate o ingrandite. Con la tecnologia Tetra2pixel, Samsung utilizza il pixel binning per simulare diverse dimensioni e risoluzioni dei pixel in base all'illuminazione disponibile. Utilizzando il pixel binning 4:1 o 16:1, infatti, il sensore produrrà immagini da 1,2 μm 50 megapixel o 2,4 μm 12,5 megapixel a seconda dell'ambiente circostante. Va da sé che più informazioni possono essere combinate in un pixel, migliore sarà l'immagine che ne verrà fuori.

Samsung afferma inoltre che la sua funzione Super QPD consentirà agli utenti di sfruttare le funzionalità di messa a fuoco automatica rapide e accurate anche in condizioni di scarsa illuminazione. Tutti i 200 milioni di pixel vengono utilizzati nel processo di messa a fuoco; inoltre, il sensore riduce anche il temuto ritardo dell'otturatore, che si verifica quando trascorre troppo tempo dal momento in cui si preme sull'otturatore e si scatta la foto.

Come ricordano di certo i fan di Samsung, il mese scorso era stato il famoso informatore Ice Universe a rivelare su Twitter che il Galaxy S23 Ultra avrebbe girato video 8K a 30 fotogrammi al secondo (fps). Il leaker aveva ragione: il risultato dovrebbe essere un video più fluido rispetto a quanto avviene con il Galaxy S22 Ultra, che registra video 8K a 24 fps.