Galaxy S23 Ultra, il sensore da 200 MP sarà super: scatti strepitosi

Apple e Google hanno finalmente deciso di puntare su fotocamere a risoluzione più elevata, ammettendo di fatto che la fotografia computazionale è un'innovazione che non si può non abbracciare. Nonostante ciò, stando alle previsioni anche per quest'anno Samsung riuscirà a battere i rivali, grazie al sensore da 200 MP che vedremo sul Galaxy S23 Ultra.

Ovviamente il sensore ha già catalizzato le attenzioni dei fan del colosso di Seul, che non potranno che esaltarsi per quanto trapelato nelle scorse ore. Il presunto campione della fotocamera da 200 MP rivela infatti che il sensore sarà strepitoso.

D'altronde, Samsung aveva compiuto un lavoro con i fiocchi già con il Galaxy S22 Ultra, dotandolo di una fotocamera da 108 MP: le sue prestazioni gli sono valse un posto nella lista dei migliori telefoni con fotocamera del 2022. Tuttavia, già da tempo circolavano voci che volevano Samsung pronta ad equipaggiare il Galaxy S23 Ultra con una fotocamera da 200 MP.

Sebbene alcuni produttori abbiano già rilasciato telefoni con il sensore da 200 MP prodotto da Samsung, l'unità HP2 che l'azienda sudcoreana ha riservato per il suo prossimo top di gamma è qualcosa di ancora più sorprendente.

Le voci trapelate finora - la maggior parte delle quali provenivano dall'affidabile leaker Ice Universe - hanno affermato che il sensore avrà una potenza analitica senza precedenti e sarà migliore di tutti i sensori da 200 MP che abbiamo visto fino ad oggi. Il telefono sarà quasi certamente in grado di catturare foto notturne di qualità molto più elevata e sembra che Samsung sia riuscita a migliorare molto anche le prestazioni video.

Ice Universe non si è contenuto ed è arrivato al punto di dire che si tratterà del più grande miglioramento degli ultimi cinque anni, pubblicando poi una foto sulla piattaforma social Weibo (tramite Galaxy Club) a sostegno della sua affermazione.

Il leaker non dice esplicitamente che il campione del sensore da 200 MP sia proprio quello che vedremo sul Galaxy S23 Ultra, ma dato che lo ha confrontato con un'immagine presa da una fotocamera da 108 MP è presumibile che stia cercando di mostrarci la differenza tra la fotocamera principale del Galaxy S23 Ultra e quella del predecessore.

Ciò che emerge piuttosto chiaramente è che il sensore da 200 MP del Galaxy S23 Ultra è notevolmente migliorato nel catturare anche i minimi dettagli. Samsung ha anche lavorato molto dal punto di vista computazionale e di recente ha implementato l'apprezzata modalità di astrofotografia sul Galaxy S22 Ultra: proprio questo grande impegno del colosso sudcoreano lascia presupporre che il Galaxy S23 Ultra avrà anche una migliore intelligenza software.

Ice Universe ha anche rivelato che anche se l'S23 Ultra non avrà uno zoom maggiore rispetto all'S22 Ultra, i teleobiettivi 3x e 10x potranno comunque contare su alcuni interessanti miglioramenti, tra cui una migliore riproduzione dei colori.

Per quanto riguarda infine le altre caratteristiche principali dell'atteso top di gamma - che verrà rilasciato da Samsung all'inizio del 2023, presumibilmente tra gennaio e febbraio, assieme agli altri telefoni della serie S23 - sembra confermato lo schermo da 6,8 pollici dell'S22 Ultra e la batteria da 5.000 mAh. Anche il design generale non dovrebbe discostarsi da quello del suo predecessore: infine, il chip che alimenterà il Galaxy S23 Ultra sarà il nuovissimo (e potentissimo) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Ice Universe ha poi confessato qualche preoccupazione per il prezzo del telefono, che potrebbe essere più costoso del Galaxy S22 Ultra, un telefono tutt'altro che economico.