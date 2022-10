Il Galaxy S23 Ultra avrà una funzione di “Ultra Stabilizzazione”

All’inizio di quest’anno Samsung presentava ufficialmente i suoi nuovi telefoni Galaxy S22. La maggior parte delle attenzioni è stata riservata al modello più prestante della serie, il Galaxy S22 Ultra, che poteva contare anche su un nuovo meccanismo di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) per la fotocamera.

Come affermato anche dalla stessa società della Corea del Sud, la combinazione della nuova tecnologia OIS con la stabilizzazione dell’immagine digitale video (VDIS) dal lato software ha portato a una modalità Super Steady, che ha consentito di ridurre il 48% il ‘tremolio’ rispetto al predecessore del Galaxy S22 Ultra.

Un’importante evoluzione, quella introdotta da Samsung, ma stando agli ultimi rumors sembra che il gigante di Seul sia pronto a migliorare ulteriormente questo aspetto. Secondo quanto riportato dal famoso leaker Ricciolo, infatti, il Galaxy S23 Ultra – che Samsung dovrebbe lanciare all’inizio del 2023, presumibilmente tra gennaio e febbraio, ndr – avrà una funzione di “Ultra Stabilizzazione” ancora più avanzata, probabilmente caratterizzata da una combinazione di componenti hardware e software che possono essere utilizzati per riprese video fluttuanti o immagini più nitide.

L’impressione degli esperti del settore è che questa potenziale stabilizzazione dell’immagine del Galaxy S23 Ultra rappresenti una risposta alla modalità Action per la registrazione video che abbiamo avuto modo di vedere e testare con i modelli iPhone 14 e iPhone 14 Pro.

“Utilizza l’intero sensore con più sovrascansione e correzione avanzata del rollio per rendere il video incredibilmente stabile quando sei nel mezzo dell’azione”, fa sapere Apple parlando proprio di questa modalità, che può fungere anche da sostituto del gimble quando c’è abbastanza luce intorno ed è in grado anche di registrare in Dolby Vision HDR.

Il sito Phone Arena ha messo a confronto la nuova modalità Action di Apple per le riprese video rispetto alla modalità Super Steady di Samsung presente sul Galaxy S22 Ultra.

In poche parole, entrambe le modalità utilizzano un ritaglio della fotocamera ultrawide per compensare le vibrazioni del fotogramma, anche se la modalità Action sembra complessivamente un po’ più fluida. Pertanto, Samsung potrebbe semplicemente introdurre una versione aggiornata della sua modalità di registrazione video Super Steady con la nuova modalità “Ultra stabilizzazione” del Galaxy S23.

