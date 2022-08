Galaxy S23 Ultra, la fotocamera cambia poco: cosa è emerso

Samsung è solita presentare ufficialmente i suoi nuovi telefoni Galaxy S all’inizio dell’anno (gennaio o febbraio) e anche nel 2023 la tendenza dovrebbe essere quella.

Anche se mancano ancora diversi mesi, sul web ormai trapelano continuamente indiscrezioni sui nuovi Galaxy S23. Nelle ultime ore le voci si sono soffermate sul Galaxy S23 Ultra, che dovrebbe avere come chip Snapdragon 8 Gen 2. Ma come sarà il suo comparto foto? Cosa possiamo aspettarci?

Secondo quanto riportato dall’affidabile leaker Ice Universe, il retro del Galaxy S23 Ultra non sarà affatto diverso rispetto al suo predecessore. Un aspetto che ovviamente spiazza i fan, che si aspettavano importanti migliorie: tuttavia, l’assenza di modifiche estetiche nel modulo della fotocamera posteriore non è necessariamente una cosa negativa.

D’altronde, il design della fotocamera del Galaxy S22 Ultra è stato molto apprezzato per la sua semplicità e naturalezza, riuscendo ad ottenere più elogi rispetto alle configurazioni della fotocamera leggermente più elaborate di S21 Ultra, S20 Ultra e S10+. Inoltre, il fatto che Samsung sia finalmente intenzionata a mantenere lo stesso aspetto della fotocamera per due generazioni di seguito è senza dubbio un dettaglio interessante: i fan più datati apprezzano la coerenza.

Tuttavia, sempre secondo quanto affermato da Ice Universe, la “curvatura” dovrebbe presentare qualche piccolo cambiamento, dando vita a bordi più piatti e un aspetto generale potenzialmente più squadrato.

Ma un design della fotocamera invariato equivale ad una fotocamera senza modifiche? Non esattamente. Pur non essendoci nulla di nuovo da segnalare in termini di specifiche e di capacità della fotocamera, l’impressione generale è che il sensore principale che Samsung posizionerà sul retro del Galaxy S23 Ultra verrà comunque aggiornato con lo stesso sensore di imaging da 108 MP che guida il sistema fotografico dell’S22 Ultra.

Ma vedremo anche il sensore da 200 MP a bordo del Galaxy S23 Ultra? L’indiscrezione resta ancora valida, così come l’aspettativa per un teleobiettivo a periscopio secondario da 10 MP con supporto per lo zoom ottico 10x. Sugli altri due sensori non sono ancora emersi dettagli significativi, anche se le recenti voci parlano di cambiamenti minimi o nulli rispetto alle fotocamere ultra grandangolari da 12 MP dell’S22 Ultra.

Fonte Phone Arena