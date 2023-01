Galaxy S23 Ultra, foto strepitose con il sensore da 200 MP

Manca davvero poco alla presentazione ufficiale dei Galaxy S23, che saranno protagonisti dell'evento Unpacked programmato da Samsung per il prossimo 1 febbraio. In questi ultimi giorni sono trapelati praticamente tutti i dettagli, tecnici ed estetici, dei tre nuovi telefoni, compresi quelli del Galaxy S23 Ultra.

L'attenzione dei fan di Samsung (e non solo) si è concentrata soprattutto sul nuovo sensore per fotocamera ISOCELL HP2 che equipaggerà il principale top di gamma della nuova serie Galaxy S23. Per la prima volta, infatti, un dispositivo di questo calibro arriverà sul mercato con un sensore da 200 megapixel, che sarà quasi certamente in grado di catturare foto straordinarie.

In queste ultime ore è circolata online una foto che è stata presumibilmente scattata utilizzando la fotocamera principale da 200 MP del Galaxy S23 Ultra. Il famoso leaker Ice Universe afferma che si tratta di una normale foto da 200 MP, che è stata successivamente ingrandita a 12x e ritagliata utilizzando un editor di foto.

What kind of photo do you think this is?

5x zoom? 10x zoom?

No, it's a Galaxy S23 Ultra 200MP HP2 photo enlarged by 12x!

Use one word to describe your feelings! pic.twitter.com/m5rS0kZrQG — Ice universe (@UniverseIce) January 19, 2023

Questa presunta foto 'pilota' della fotocamera principale da 200 MP del Galaxy S23 Ultra mostra l'incredibile livello di dettaglio che riesce a catturare il sensore del top di gamma in arrivo il prossimo 1 febbraio. L'immagine è nitida, senza sovracampionamento, rumore o altri artefatti visivi che di solito si ottengono ingrandendo una foto scattata con un sensore diverso.

ISOCELL HP2 è un sensore da 1/1,3 pollici con pixel da 0,6 micron, che sembra in grado di garantire un autofocus migliore e più veloce in condizioni di scarsa illuminazione grazie alla tecnologia Super QPD (Quad Phase Detection). Il materiale promozionale di Samsung, anch'esso trapelato, ha già fatto riferimento alla capacità fotografica in condizioni di scarsa illuminazione del Galaxy S23 Ultra, ed è ovvio che questo nuovo sensore sarà uno dei principali punti di forza del top di gamma.