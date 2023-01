Galaxy S23 Ultra, ecco il video: confermato il sensore da 200 MP

Siamo ormai a sole 24 ore dall'annuncio ufficiale della serie Galaxy S23, che verrà presentata ufficialmente nell'evento Unpacked organizzato da Samsung per domani, mercoledì 1 febbraio.

In queste ultime settimane abbiamo visto come le indiscrezioni riguardanti questi nuovi telefoni siano molto aumentate, tanto da poter dire di conoscere quasi ogni aspetto di Galaxy S23, Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra. Specialmente negli ultimi giorni abbiamo visto comparire online una serie di video pratici e immagini dal vivo di tutti e tre i nuovi dispositivi di Samsung.

Un utente di Twitter, Dylan Xitton, ha pubblicato diverse immagini dal vivo del Galaxy S23 e del Galaxy S23 Ultra, ma la 'chicca' è il video pratico del Galaxy S23 Ultra, dove viene mostrato lo schermo e il design del top di gamma da tutte le angolazioni. Sono in molti a ritenere che il modello Ultra della nuova serie Samsung sia davvero il telefono più interessante e probabilmente già uno dei migliori smartphone Android del 2023.

Alcuni negozi al dettaglio hanno già iniziato a mostrare il prossimo smartphone Samsung un giorno prima della sua presentazione ufficiale. Nelle immagini pubblicate anche da SamMobile si può vedere il Galaxy S23 Ultra nella sua variante di colore Phantom Black. Il telefono sembra eseguire la modalità Retail, mostrando le sue nuove funzionalità. Il materiale di marketing sul tavolo rivela il display QHD + da 6,8 pollici del prodotto, la fotocamera principale da 200 MP, la fotocamera ultrawide da 12 MP, due teleobiettivi da 10 MP, due opzioni di spazio di archiviazione 256 GB/512 GB, una batteria da 5.000 mAh e la S Pen.

Anche il famoso tipster Ice Universe ha pubblicato immagini dal vivo di Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra. Il Galaxy S23 può essere visto nel modello Cotton White, mentre il Galaxy S23+ è visibile nel colore Misty Lilac. Il Galaxy S23 Ultra viene invece individuato nella colorazione Botanic Green.