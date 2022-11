Galaxy S23 Ultra, con la Light Mode la batteria durerà di più

Settimana dopo settimana ci avviciniamo al periodo di dicembre/gennaio, ovvero quello individuato dai vari rumors per l'annuncio dei Galaxy S23 da parte di Samsung. Già da tempo sul web sono cominciate a circolare una serie di indiscrezioni sui nuovi top di gamma del colosso di Seul: i tratti estetici, i componenti hardware e le funzionalità sono già piuttosto chiari, ma le ultime informazioni provenienti da un informatore hanno ulteriormente catalizzato le attenzioni dei fan di Samsung, dato che parlano di un aspetto molto importante.

Samsung sta aumentando la capacità della batteria del Galaxy S23 e del Galaxy S23+, e questo è ormai un fatto noto. Il Galaxy S23 avrà una batteria da 3.900 mAh, mentre il Galaxy S23+ sbarcherà sul mercato con una batteria da 4.700 mAh. Si tratta di un aumento di 200 mAh in entrambi i modelli rispetto ai loro predecessori, ed è senza dubbio uno sforzo apprezzabile da parte della società sudcoreana.

E per quanto riguarda il Galaxy S23 Ultra? Il modello più prestante della nuova serie manterrà la stessa capacità della batteria del Galaxy S22 Ultra, ma Samsung ha escogitato un modo per garantire comunque una maggiore durata della batteria anche a questo prodotto. Il profilo prestazionale Light Mode dell'azienda, introdotto con il Galaxy Z Fold 4, sarà infatti presente anche sul Galaxy S23 Ultra.

La Light Mode privilegia la durata della batteria rispetto alle prestazioni, andando a ridurre leggermente la velocità di clock del chipset per garantire una maggiore durata della batteria. Secondo il famoso leaker Ice Universe (@UniverseIce), il calo delle prestazioni non sarà "significativo", ma il consumo energetico sarà significativamente più basso, con conseguente maggiore durata della batteria. Il profilo delle prestazioni della Light Mode non è lo stesso della modalità di risparmio energetico (che va invece a ridurre le prestazioni in maniera importante).

Per quanto riguarda i giochi, le informazioni trapelate affermano che la Light Mode non influirà sulle sessioni di gaming poiché sarà controllata dalle impostazioni separate di Game Booster. Per concludere, il chip Snapdragon 8 Gen 2 - che mostra risultati promettenti in termini di prestazioni ed efficienza energetica - e la Light Mode potrebbe essere una buona combinazione per ottenere il meglio dal Galaxy S23 in termini di prestazioni e durata della batteria.