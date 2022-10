Galaxy S23 Ultra con batteria da 5.000 mAh: spunta l’immagine

Mancano ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale dei Galaxy S23, la nuova serie di telefoni che Samsung dovrebbe mostrare al mondo all’inizio del prossimo anno (tra gennaio e febbraio). Tuttavia, in queste ultime settimane sono cominciate ad aumentare le indiscrezioni che riguardano proprio questi nuovi telefoni.

Di recente si è parlato anche della capacità di autonomia del modello più prestante di questa nuova serie, ovvero il Galaxy S23 Ultra, che dovrebbe essere equipaggiato con una batteria da 5.000 mAh stando a quanto emerso sul web. Dato che il gigante di Seul ha messo a disposizione la stessa capacità della batteria per il Galaxy S21 Ultra e il Galaxy S22 Ultra viene facile immaginare che anche il Galaxy S23 Ultra possa arrivare sul mercato con la stessa potenzialità in termini di autonomia.

Tuttavia, almeno fino ad ora, non c’erano prove a sostegno di questa voce. Fino ad ora, appunto, perché proprio ieri è spuntata una presunta immagine della batteria del Galaxy S23 Ultra.

Il famoso tipster Ice Universe ha condiviso l’immagine di una batteria, spiegando che appartiene proprio al Galaxy S23 Ultra. Sebbene il testo sulla batteria non menzioni la sua capacità, il celebre informatore afferma che si tratta di un’unità da 5.000 mAh, proprio come abbiamo visto con i predecessori. L’immagine sembra essere stata presa da un database di certificazione: un aspetto che fa capire come la serie Galaxy S23 sia sulla buona strada.

Il mese scorso un’altra indiscrezione ha rivelato che il Galaxy S23 Ultra supporterà la ricarica a 25 W, un livello inferiore rispetto alla ricarica da 45 W supportata dal Galaxy S22 Ultra. Tuttavia, anche il sito SamMobile ricorda che Samsung è abituata ad utilizzare un caricabatterie da 25 W nel processo di certificazione, anche se i suoi telefoni supportano un massimo di 45 W.

Inoltre, come abbiamo avuto modo di vedere con il Galaxy S22 Ultra, la ricarica rapida da 45 W di Samsung offre miglioramenti marginali rispetto alla ricarica da 25 W. La speranza è che il Galaxy S23 Ultra arrivi con una ricarica rapida da 45 W migliorata.

Fonte SamMobile