Galaxy S23 Ultra afflitto da un bug: niente internet per molti utenti

La serie Galaxy S23 è stata rilasciata esattamente un mese fa da Samsung. Il colosso di Seul ha presentato ufficialmente i suoi tre nuovi telefoni nell'evento Unpacked del 1 febbraio, lanciandoli poi sul mercato. L'accoglienza dei fan di Samsung e più in generale degli appassionati di smartphone è stata molto buona, anche se più di qualcuno ha segnalato dei bug. Pare ne sia comparso un altro, come evidenziano i possessori del Galaxy S23 Ultra - il vero top di gamma della serie - che segnalano una criticità con il WiFi.

Secondo quanto riportato in vari post comparsi sui forum Reddit e Samsung Community, il Galaxy S23 Ultra presenta problemi di connettività WiFi. In particolare, viene segnalato che il telefono si connette al WiFi senza però accedere a Internet. Nella remota possibilità che si connetta, la connessione non dura a lungo. La maggior parte degli utenti afferma che il Galaxy S23 Ultra è l'unico dispositivo che presenta questo problema e che gli altri dispositivi presenti in casa funzionano correttamente.

Un utente su Reddit afferma di aver "provato tutte le correzioni/soluzioni alternative", senza riuscire a venirne a capo. L'impressione è che questo problema si presenti solo se si dispone di un router WiFi 6.

WiFi 6 (o 802.11ax) è una nuova generazione di tecnologia wireless e va da sé che non tutti dispongono di un router così avanzato. Molti hanno ancora router standard più datati, mentre alcuni utenti hanno router con la nuova tecnologia WiFi 6E.

Alcuni utenti sono riusciti a risolvere il problema disabilitando WiFI 6 e il protocollo di crittografia WPA3. In altri casi è bastato un ripristino delle impostazioni di fabbrica sul Galaxy S23 Ultra, mentre un altro utente ha suggerito di disabilitare l'indirizzo MAC casuale e di passare al MAC del telefono.

Phone Arena evidenzia che Samsung è a conoscenza del problema ed è al lavoro per trovare una soluzione. Un rappresentante di Samsung ha tranquillizzato un utente sulla piattaforma Reddit, assicurando che il prossimo aggiornamento risolverà questa criticità. Nel frattempo, gli utenti interessati da questo fastidioso bug dovranno fare affidamento sui dati mobili.