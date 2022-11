Galaxy S23 ufficiali già il 23 dicembre? La mossa di Samsung

Il famoso leaker Ice Universe, sempre molto informato su tutto ciò che accade nel mondo Samsung, ha fatto sapere a fine settembre che il colosso di Seul avrebbe potuto rilasciare la serie Galaxy S23 in una data precedente rispetto a quelle a cui siamo stati abituati negli anni scorsi.

L'utente Twitter @OreXda ha pubblicato nelle scorse ore un nuovo poster che riguarda il preordine della serie Galaxy S23 che pare confermare quanto affermato da Ice Universe. Come riportato anche da Phone Arena, il poster sembra provenire dalla società di telecomunicazioni sudcoreana KT Corporation e include immagini che corrispondono ai render di Galaxy S23 e S23 Plus che erano già trapelati in precedenza: proprio da questi render era emerso che questi due modelli avrebbero abbandonato le isole della fotocamera per ottenere un aspetto simile al Galaxy S22 Ultra.

Anche le nuove immagini sembrano essere render e non immagini ufficiali, ma la curiosità più importante è che il poster afferma che i preordini inizieranno il 23 dicembre. Supponendo che la data sia legittima, Samsung potrebbe tenere l'evento Galaxy S23 Unpacked il 23 dicembre. Il poster afferma che i preordini dureranno fino al 5 gennaio: pertanto i nuovi telefoni verrebbero messi in vendita a partire dal 6 gennaio 2023.

Come accennato, se questa ipotesi dovesse trovare conferma Samsung giocherebbe d'anticipo rispetto agli anni scorsi. Come ricordano di certo i fan del gigante di Seul, la serie Galaxy S22 è stata annunciata il 9 febbraio e rilasciata il 25 febbraio. Non è chiaro il motivo per cui Samsung si sta muovendo in tal senso, ma gli esperti del settore ritengono che le vendite dei telefoni pieghevoli inferiori alle aspettative e il recente rilascio dei top di gamma di Google e Apple stia convincendo l'azienda sudcoreana ad accelerare i tempi.

Secondo alcune indiscrezioni, la serie Galaxy S23 sarà alimentata dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 in tutti i mercati: i primi punteggi dei benchmark trapelati sul web suggeriscono che il nuovo chip - non ancora annunciato dal produttore statunitense - garantirà un enorme aumento delle prestazioni.

Molto probabilmente il Galaxy S23 Ultra avrà una fotocamera principale da 200 MP e un presunto campione suggerisce che rappresenterà un enorme miglioramento rispetto alla fotocamera da 108 MP del Galaxy S22 Ultra, che pure era stata elogiata sotto tutti gli aspetti. Infine, Galaxy S23 e S23 Plus potrebbero essere dotati di batterie più grandi rispetto ai loro predecessori.