Galaxy S23, svelati i modelli dummy: i tre nuovi telefoni a confronto

Il 2022 volge ormai al termine e gli appassionati di smartphone guardano già al prossimo anno, dato che l'inizio del 2023 regalerà subito fuochi d'artificio. Come ormai consuetudine, l'anno si aprirà con i nuovi telefoni di Samsung: il gigante di Seul presenterà infatti la nuova serie Galaxy S23, caratterizzata dal modello 'standard', dal Galaxy S23 Plus e dal Galaxy S23 Ultra.

In queste ultime settimane abbiamo potuto scoprire molti aspetti di questi smartphone, dato che le indiscrezioni sono state davvero numerose: anche se non è ancora emerso nessun video sui Galaxy S23 chiunque ha potuto farsi un'idea piuttosto chiara delle caratteristiche tecniche ed estetiche di questi tre nuovi telefoni.

I rendering trapelati in precedenza avevano suggerito che il Galaxy S23 e il Galaxy S23 Plus avrebbero avuto lo stesso array di fotocamere mobili del Galaxy S23 Ultra. Nei giorni scorsi sono trapelati i modelli "dummy" di questi dispositivi, ovvero quei modelli non funzionanti che sono particolarmente utili ai produttori di cover e accessori e che permettono di prendere visione di molti aspetti dei telefoni.

Il presunto modello dummy del Galaxy S23 Ultra mostra un telefono che sembra identico al suo predecessore, ma in realtà dovrebbe arrivare con alcune piccole differenze, tra cui i bordi più piatti e un leggero aumento delle dimensioni, con delle cornici un po' più sottili.

Come avevano affermato le voci precedenti, i modelli standard e Plus sembrano avere angoli leggermente più arrotondati rispetto ai loro predecessori del 2022 e sembrano anche un po' più alti.

Ma non è tutto, perché le foto ci permettono di scoprire che il Galaxy S23 Ultra avrà un ampio display da 6,8 pollici, decisamente più grande del display del Galaxy S23 Plus da 6,5 pollici e del Galaxy S23 da 6,1 pollici; inoltre il modello Ultra potrà disporre anche di uno slot per lo stilo S Pen.

Nel complesso, il design non sembra così diverso dai modelli usciti lo scorso anno: l'impressione è che i cambiamenti principali saranno all'interno, a cominciare dal processore Snapdragon 8 Gen 2. L'ultimo gioiello di Qualcomm, infatti, sembra essere molto più veloce del chip che alimenta l'attuale gamma e potrebbe rendere i telefoni Galaxy S23 veloci quanto l'iPhone 14. Se questa ipotesi troverà conferma, i Galaxy S23 potrebbero davvero ambire a diventare i migliori telefoni del 2023.

Oltre a ciò, è molto probabile che il Galaxy S23 Ultra sfoggi una super fotocamera da 200 MP che garantirebbe al telefono un notevole vantaggio rispetto ai suoi principali rivali: le indiscrezioni trapelate suggeriscono che il sensore sarà in grado di scattare immagini incredibilmente dettagliate. Infine Samsung sembra aver lavorato bene anche sul piano dell'autonomia: sia il Galaxy S23 che il Galaxy S23 Plus dovrebbero venire equipaggiati con batterie più grandi rispetto ai modelli precedenti.

Galaxy S23, non c'è ancora la data ufficiale: gli ultimi rumors

Ma quando verrà ufficializzata la nuova serie? Si continua a parlare di fine gennaio o al massimo i primi di febbraio, ma non c'è ancora una data precisa. L'ultima voce riguardante la serie Galaxy S23 proviene da un noto informatore di Twitter, @TheGalox_, che parla di metà o addirittura della fine di febbraio per il rilascio di questi nuovi telefoni.

Come mai questo presunto ritardo? Secondo il leaker tutto è dovuto all'incapacità di Samsung di decidere i prezzi dei nuovi dispositivi. L'azienda sudcoreana, sempre secondo l'informatore, potrebbe aver bisogno di tempo extra per assicurarsi di leggere correttamente il mercato in termini di concorrenza, economia, domanda e offerta e altri fattori. Si tratterebbe comunque di un ritardo di due o al massimo tre settimane: niente di grave.