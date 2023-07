Galaxy S23, super sconto per il top di gamma: non fartelo scappare

Manca solo qualche settimana alla presentazione ufficiale dei due nuovi top di gamma di Samsung, vale a dire il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5. In attesa dell’evento Unpacked, che si terrà il 27 luglio e vedrà protagonisti proprio questi due prodotti, i fan di Samsung possono esultare per un’altra bella notizia che riguarda un altro top di gamma lanciato recentemente dal colosso di Seul.

Stiamo parlando del Galaxy S23, rilasciato lo scorso febbraio da Samsung assieme agli altri due telefoni della serie, il Galaxy S23 Plus e il Galaxy S23 Ultra. Il telefono ha riscosso un gradimento molto elevato sul mercato e proprio in queste ore viene proposto ad un prezzo a cui non si può proprio dire di no. Sul sito di Amazon, infatti, il Galaxy S23 viene messo in vendita a 796,99 euro, consentendo agli utenti di risparmiare oltre 180 euro sull’acquisto di questo top di gamma.

Ma oltre allo sconto del 19%, che già sta catalizzando l’attenzione di tantissimi fan di Samsung (e non solo), registrando il nuovo prodotto su Samsung Members entro il 30 agosto 2023 è possibile usufruire anche di un ulteriore sconto di 100 euro. Tutto ciò che bisogna fare è accedere sull’app Samsung Members e seguire le varie indicazioni per completare la registrazione del device. Completato il tutto sarà possibile ottenere il rimborso di 100 euro: pertanto il costo complessivo del Galaxy S23 sarà di 696,99 euro.

Un prezzo assolutamente conveniente per uno dei migliori telefoni in circolazione. Il Galaxy S23 si presenta con un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con risoluzione QHD+ e un refresh rate di 120 Hz. Il processore che alimenta questo telefono è un Exynos 2100, accompagnato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Sul retro troviamo quattro fotocamere, con un sensore principale da 50 MP, un teleobiettivo da 12 MP, un grandangolare da 12 MP e un sensore ToF. Sul davanti Samsung ha invece posizionato una fotocamera da 10 MP. Completa il quadro la batteria da 3.900 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W, la ricarica wireless a 15W e la ricarica inversa a 4.5W.