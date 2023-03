Galaxy S23 scontato su Amazon: l'offerta è irrinunciabile

Poco più di un mese fa Samsung ha presentato ufficialmente i Galaxy S23, i suoi nuovi telefoni caratterizzati da specifiche davvero di grande impatto. In tutto, durante l'evento Unpacked del 1 febbraio 2023, il gigante sudcoreano ha mostrato tre modelli: oltre al Galaxy S23 standard, infatti, Samsung ha lanciato sul mercato anche il Galaxy S23 Plus e il Galaxy S23 Ultra.

Come era ampiamente prevedibile, tutti e tre i nuovi smartphone sono stati proposti a prezzi non proprio accessibili per le tasche di tutti. Ecco perché i tantissimi fan di Samsung che non possono spendere queste cifre sperano sempre di trovare qualche ghiotta offerta su questi prodotti, magari su Amazon.

Proprio in queste ultime ore sul sito del colosso dell'e-commerce è comparsa un'offerta super che riguarda il Galaxy S23. Il dispositivo viene infatti messo in vendita a 859 euro, consentendo ai clienti di risparmiare 120 euro sul prezzo di listino (979 euro, ndr). Lo sconto del 12% sta attirando l'attenzione dei fan, tenendo conto che il Samsung Galaxy S23 è davvero uno dei migliori telefoni in circolazione.

Basti pensare al chip Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, che alimenta il device in tutti i mercati (niente più Exynos) e che assicura prestazioni di livello assoluto assieme agli 8 GB di RAM. Ma il Galaxy S23 dispone anche di un comparto foto sul retro caratterizzato da tre sensori, con una fotocamera principale da 50 MP che ha già ricevuto molti elogi soprattutto per gli scatti notturni (grazie anche alla funzione Nightography). Il display del Samsung Galaxy S23 è un Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici, che garantisce una qualità dell'immagine fin qui praticamente inedita. Infine, la batteria da 3.900 mAh sembra riuscire a mantenere in vita il telefono per tutto il giorno anche con un utilizzo costante.