Galaxy S23, Samsung sta pensando davvero al lancio anticipato

Nella giornata di ieri sono cominciate a trapelare le prime indiscrezioni che rivelavano le intenzioni di Samsung di anticipare l'annuncio ufficiale dei suoi nuovi telefoni Galaxy S23. Martedì, infatti, è spuntata fuori un presunto poster di "pre-ordine" che riportava la data del 23 dicembre come quella scelta dal gigante di Seul per svelare ufficialmente la nuova serie, con rilascio nei vari mercati previsto invece per il 6 gennaio.

Una voce che ovviamente ha scatenato i fan di Samsung, dato che solitamente la società della Corea del Sud sceglie di annunciare i suoi nuovi top di gamma all'inizio del 2023, ovvero tra gennaio e febbraio. Come ricorderanno di certo gli appassionati dei prodotti Samsung, i Galaxy S22 sono stati annunciati il 9 febbraio 2022 e successivamente messi in vendita il 22 febbraio.

L'informatore di Twitter che ha diffuso il poster ha poi affermato che "si trattava di un poster prodotto artificialmente da un'agenzia di una società di telecomunicazioni": pertanto resta difficile capire se le date riportate sull'oggetto in promozione siano effettivamente corrette. Tuttavia quanto riportato dal sito Mysmartprice sembra corroborare l'ipotesi di un lancio anticipato. Tutti e tre i modelli Galaxy S23 sono stati infatti visualizzati sul sito Web del Bureau of Indian Standards (BIS).

Questo elenco potrebbe indicare che il prossimo evento Unpacked (che includerebbe Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra) potrebbe non essere così lontano. Per essere più chiari, Samsung potrebbe annunciare la sua prossima serie di punta già il mese prossimo, o al massimo nella prima metà di gennaio. Ciò consentirebbe al produttore sudcoreano di mettere più spazio tra la serie S23 e la sua prossima generazione di pieghevoli, che includerebbe il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5.

Sul sito Web BIS viene visualizzato il numero del modello SM-S918B/DS: si tratta del Galaxy S23 Ultra. Gli altri due telefoni della serie, il Galaxy S23 e il Galaxy S23+ hanno rispettivamente i numeri di modello SM-S911B/DS e SM-S916B. Tuttavia, qualcuno ha anche notato altri tre numeri di modello, ovvero SM-K741B/DS, SM-K746B/DS e SM-K748B/DS: questi numeri misteriosi potrebbero essere un grande indizio su una nuova serie Galaxy K in arrivo (a proposito, la SM all'inizio di ogni numero di modello sta per Samsung Mobile).

Ma cosa possiamo aspettarci dai nuovi telefoni di Samsung? Stando ai rumors, il Galaxy S23 dovrebbe essere dotato di un display AMOLED da 6,1 pollici con una risoluzione FHD+ di 1080p, mentre il Galaxy S23+ dovrebbe avere un display AMOLED da 6,6 pollici con un foro al centro dove troverà posto la fotocamera frontale da 12 MP. Sul retro, dovremmo trovare una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera Ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP.

Il Galaxy S23 Ultra dovrebbe invece sfoggiare un display AMOLED dinamico da 6,8 pollici con una risoluzione di 1440p o QHD+. Sul retro del Galaxy S23 Ultra verrà invece posizionato l'attesissimo nuovo sensore della fotocamera da 200 MP, insieme a una fotocamera Ultrawide da 12 MP e due teleobiettivi da 10 MP. Sempre stando alle voci, il modello Ultra sarà alimentato da una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 25 W.

Tutti e tre i telefoni saranno caratterizzati da una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e potranno contare sul SoC Snapdragon 8 Gen 2 (non ancora rilasciato ufficialmente da Qualcomm ma già straordinario nei benchmark) o l'Exynos 2300 a seconda del mercato.