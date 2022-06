Galaxy S23, Samsung migliorerà la fotocamera frontale: tutti i dettagli

Con il passare dei mesi stanno aumentando le indiscrezioni relative al Galaxy S23, ovvero i prossimi top di gamma che Samsung dovrebbe annunciare ufficialmente all’inizio del prossimo anno. Nonostante manchino ancora almeno sette/otto mesi alla presentazione ufficiale, sul web cominciano a comparire numerosi suggerimenti in merito ai vari aspetti della nuova serie.

In particolare si discute sul sistema di fotocamere che caratterizzerà i Galaxy S23, soffermandosi sulla presunta fotocamera principale da 200 MP del Galaxy S23 Ultra.

E per quanto riguarda la fotocamera frontale? I fan di Samsung non dimenticano questo aspetto e sperano sempre che l’azienda sudcoreana proponga miglioramenti per il sensore posizionato sul davanti. D’altronde, i telefoni Galaxy di punta sono rimasti con la stessa fotocamera frontale introdotta nel 2019 con la serie Galaxy S10 ed è pertanto arrivato il tempo di migliorare questo dettaglio.

Stando a quanto riportato dal sito GalaxyClub, sembra che Samsung si sia effettivamente convinta a proporre un aggiornamento della fotocamera anteriore con la serie Galaxy S23. Il report sostiene infatti che sia il Galaxy S23 che il Galaxy S23+ potrebbero ottenere una nuovissima fotocamera frontale da 12 MP, con un aumento di 2 MP rispetto alla fotocamera utilizzata negli ultimi tre anni.

Come sanno bene gli appassionati di smartphone, il numero di megapixel non è l’unico fattore decisivo quando si tratta di qualità dell’immagine, ma senza dubbio può giocare un ruolo importante. Detto questo, non ci sono informazioni sull’apertura (che influisce sulla quantità di luce che la fotocamera può utilizzare per un singolo scatto) o sulla stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS).

Inoltre, non sono ancora emerse indicazioni precise sul fatto che la fotocamera frontale sia sotto il display, come abbiamo visto sul Galaxy Z Fold 3, o se invece la società della Corea del Sud opterà per un foro. Nelle prossime settimane ne sapremo certamente di più.

Fonte Phone Arena