Galaxy S23, prestazioni da urlo con Snapdragon 8 Gen 2: tutti i dati

In questi ultimi giorni del 2022 lo sguardo degli appassionati di smartphone è tutto rivolto presso il quartier generale di Seul, dove Samsung è pronta a finalizzare i Galaxy S23 e presentarli ufficialmente al mondo.

Quando? Non subito, dato che la data prevista per la presentazione dei nuovi telefoni è il 1 febbraio (manca ancora la conferma ufficiale del colosso sudcoreano, ndr), ma nel frattempo sul web sono comparse numerose indiscrezioni che riguardano proprio questi nuovi prodotti, ovvero il Galaxy S23 "standard", il Galaxy S23 Plus e il Galaxy S23 Ultra che sarà il vero top di gamma della serie.

Proprio grazie ai tanti leak trapelati in queste ultime settimane è stato possibile venire a conoscenza praticamente di ogni aspetto di questi tre nuovi telefoni. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti che erano ancora in bilico e che proprio nelle scorse ore hanno trovato conferma.

L'utente di Twitter Ahmed Qwaider ha rivelato alcuni dettagli della serie Galaxy S23 negli ultimi giorni, tra cui alcuni presunti miglioramenti delle prestazioni rispetto alla precedente serie Galaxy S22.

Secondo Qwaider, infatti, la nuova serie di telefoni Galaxy S23 otterrà un significativo aumento del 36% in termini di prestazioni complessive, un miglioramento fino al 48% nell'elaborazione grafica e, infine, un aumento del 60% nelle attività di intelligenza artificiale rispetto al Galaxy S22.

⭕️Exclusive

Incredible performance of @Snapdragon 8 Gen2 in #GalaxyS23Ultra S23+/S23 💥CPU 36%

💥GPU 48%

💥NPU 60% The 4nm processor with cooling systems will improve performance battery consumption&heat under heavy use In my opinion enjoy always have Snapdragon with Samsung😍 pic.twitter.com/l5YYs29yjV — Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) December 28, 2022

Come sanno bene i fan di Samsung, i Galaxy S22 possono contare sull'ottimo processore Snapdragon 8 Gen 1, ma per i nuovi telefoni la società della Corea del Sud ha voluto garantire il nuovo chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che sembra in grado di assicurare un livello prestazionale davvero sensazionale.

La bella notizia per i fan di Samsung è che l'azienda con sede a Seul ha deciso di utilizzare Snapdragon 8 Gen 2 in tutti i mercati, compresi quelli europei. In passato, infatti, Samsung lanciava i Galaxy della serie S con Snapdragon solo in alcuni mercati selezionati: in Europa i prodotti arrivavano con i chipset Exynos, sempre molto criticati dagli utenti perché incapaci di raggiungere le prestazioni complessive che invece ha sempre potuto garantire Qualcomm con i suoi chip Snapdragon.

Ma cosa rende così speciale il chip Snapdragon 8 Gen 2 all'interno della serie Galaxy S23? Samsung utilizzerà una versione leggermente overcloccata del chipset Snapdragon 8 Gen 2, che utilizzerà un core Cortex-X3 prime a 3,3 GHz (quello normale a 3,2 GHz), due Cortex-A715 e due Cortex -Core di prestazioni A710 a 2,8 GHz e, infine, tre core Cortex-A510 di efficienza con clock a 2,0 GHz.

Il chip è costruito utilizzando un processo di produzione N4P a 4 nm di TSMC e utilizzerà le ultime soluzioni di raffreddamento di Samsung, notevolmente migliorate proprio per la serie Galaxy S23. Le prestazioni complessive del chip e la migliore gestione termica dei telefoni potrebbero fare miracoli per l'efficienza complessiva della nuova serie di telefoni.

Non a caso per gli esperti del settore i telefoni Galaxy S23 saranno senza dubbio tra i migliori prodotti Android del prossimo anno. Il Galaxy S23 Ultra dotato di S Pen, in particolare, dovrebbe utilizzare una fotocamera principale da 200 MP con un esclusivo sensore Samsung ISOCELL; inoltre, il telefono disporrà anche di un enorme display AMOLED dinamico da 6,8 pollici con una frequenza di aggiornamento di 1-120 Hz, assieme ad una luminosità massima (presumibilmente da record) di oltre 2.000 nit.

Tutte le versioni di Galaxy S23 Ultra verranno fornite con 12 GB di RAM e il top di gamma sarà disponibile nelle varianti da 256 GB, 512 GB e 1 TB. Una batteria da 5.000 mAh garantirà la giusta autonomia, mentre Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus dovranno 'accontentarsi' di batterie da 3.900 mAh e 4.700 mAh.