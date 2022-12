Galaxy S23, migliorano batterie e raffreddamento: gli ultimi dettagli

Con il 2022 che sta volgendo ormai al termine, gli occhi di tutti gli appassionati di tecnologia sono ora fermamente puntati sul 2023, che dovrebbe cominciare subito con il botto. In particolare, gli utenti attendono con ansia che Samsung comunichi la data ufficiale di presentazione dei Galaxy S23: secondo gli ultimissimi rumors, riportati anche da Phone Arena, il gigante di Seul dovrebbe presentare i nuovi telefoni il 1° febbraio 2023, ma non c'è ancora la conferma.

Nel frattempo sul web continuano a trapelare moltissime indiscrezioni che riguardano i Galaxy S23. Un paio di giorni fa sono comparse alcune delle prime immagini promozionali ufficiali della linea di punta di Samsung per il 2023. Questo aspetto, oltre a far capire che il lancio è davvero imminente, suggerisce anche che nelle prossime settimane assisteremo anche ad una serie di leak che riguarderanno proprio i nuovi telefoni del colosso di Seul.

Stando a quanto accaduto di recente, infatti, non appena l'evento di lancio viene programmato ufficialmente molti media partner ricevono informazioni esclusive che finiscono poi sul web, dove circolano molto rapidamente. Con ogni probabilità anche alla serie Samsung Galaxy S23 toccherà la stessa sorte.

Quando trapelano queste informazioni non c'è quasi più spazio per le sorprese e tutti i dettagli che circondano il Samsung Galaxy S23 possono essere praticamente confermati in maniera ufficiale. Tuttavia, prima di questo passaggio possiamo ancora dare uno sguardo ad un paio di nuove informazioni (non ufficiali) su cui non sembrano esserci più dubbi.

Batterie più grandi e schermi più luminosi

Nelle scorse ore il famosissimo leaker Ice Universe (sempre molto affidabile, ndr) ha fatto alcune nuove rivelazioni sui prossimi smartphone di Samsung che hanno ovviamente reso felici tutti i fan del colosso sudcoreano. Le informazioni sono state condivise tramite l'account Weibo ufficiale del leaker e successivamente sono state confermate da altre fonti meno importanti.

Il primo leak riguarda le specifiche della batteria della serie Galaxy S23. Secondo IceUniverse, infatti, sia il Galaxy S23 che il Galaxy S23+ riceveranno un piccolo aggiornamento nella capacità della batteria, che aumenterà di 200 mAh. Miglioramento che non vedremo sul Galaxy S23 Ultra, che avrà la stessa capacità della batteria del modello dell'anno scorso.

Inoltre, il Galaxy S23 + e l'S23 Ultra supporteranno la ricarica rapida cablata da 45 W, mentre il Galaxy S23 'standard' resterà con la ricarica da 25 W.

La seconda indiscrezione riporta che il Galaxy S23 potrà contare anche su un aumento dei livelli di luminosità di picco: il display dello smartphone più piccolo della serie S dovrebbe ora arrivare a un massimo di 1750 nits (l'attuale Galaxy S22 ha un livello di luminosità di picco di soli 1300 nit, ndr). Va sottolineato che il Galaxy S22 Plus e il Galaxy S22 Ultra hanno già un livello di luminosità di picco di 1750 nit: si tratta quindi di un aggiornamento considerevole, che consente al Galaxy S23 'standard' di essere in linea con gli altri modelli della serie.

Sistemi di raffreddamento migliorati

I fan di Samsung sanno bene che la serie Galaxy S ha sempre avuto qualche problema con il discorso 'termico'. Non a caso, i telefoni di questa serie non sono sempre riusciti a raggiungere quelle prestazioni super a cui auspica Samsung proprio per questo motivo. L'azienda della Corea del Sud ha lavorato sodo per migliorare questo aspetto e sembra sia riuscita a trovare una soluzione.

Secondo una fonte, l'intera serie Galaxy S23 sarà dotata di sistemi di raffreddamento migliorati. Il primo a riferire questa voce è stato l'informatore Ahmed Qwaider, ripresa poi dal sito SamMobile.

Secondo Qwaider, Samsung avrebbe "affrontato questo punto in modo significativo". L'ottimizzazione delle prestazioni termiche, unita ai chipset Snapdragon 8 Gen 2 che dovrebbero riuscire ad assicurare un eccellente livello di performance, consentiranno ai Galaxy S23 di essere davvero tra i telefoni più potenti dell'anno.

Naturalmente sono ancora informazioni da prendere con la giusta cautela, in attesa di conoscere ogni dettaglio concreto sui Galaxy S23.