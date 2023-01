Galaxy S23, le opzioni di memoria: l'Ultra con 1 TB di storage?

Nelle ultime settimane sono trapelate davvero moltissime indiscrezioni sulla serie Galaxy S23 e ovviamente si è creata anche un po' di confusione attorno ad alcuni degli aspetti principali dei nuovi telefoni, che verranno presentati ufficialmente da Samsung il 1 febbraio in un evento Unpacked.

I fan sanno bene che più ci si avvicina alla data di presentazione e maggiormente affidabili diventano le voci, in particolare se provenienti da quelli che sono ritenuti i principali leaker.

Un aspetto che interessa molto gli appassionati dei prodotti Samsung è senza dubbio quello che riguarda le colorazioni di Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra. Il leaker di Twitter, SnoopyTech, e l'affidabile analista Ross Young sostengono che tutti e tre i membri della nuova serie Galaxy S23 dovrebbero arrivare in tutto il mondo in quattro varianti di colore: Beige (da commercializzare come "Cotton Flower"), Nero (alias "Phantom Black"), Verde (Botanic Green), Rosa chiaro (Misty Lilac).

Inoltre, secondo Ross Young altre quattro colorazioni verranno messe a disposizione da Samsung: tuttavia, per SnoopyTech queste ulteriori varianti di colore verranno messe in vendita solo tramite l'e-store Samsung ufficiale e presumibilmente in un numero limitato di mercati (non sappiamo se anche in Italia): le tonalità sono Grigio, Azzurro, Verde chiaro e Rosso.

Venendo invece alla memoria RAM e allo storage, il Galaxy S23 standard dovrebbe arrivare in due varianti, ovvero una da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e un'altra da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna; quest'ultima variante interesserà anche il Galaxy S23+, che tuttavia arriverà sul mercato anche in una variante da 8 GB di RAM e 512 GB di storage.

E per quanto riguarda il Galaxy S23 Ultra? Il modello più prestante arriverà nei vari mercati in una variante da 8 GB di RAM e 256 GB di storage e una variante da 12 GB di RAM e 512 GB di storage; stando ad alcuni rumors potremmo vedere anche una variante con 12 GB di RAM e 1 TB di memoria interna.

Lo spazio di archiviazione da 128 GB rimarrà soltanto per il modello base Galaxy S23: un aspetto positivo, dato che coloro che desiderano acquistare uno dei nuovi modelli di Samsung senza spendere una cifra eccessiva possono comunque puntare su un telefono con 128 GB di memoria interna (anche se senza uno slot per schede microSD).

A differenza del suo predecessore, il Galaxy S23 + dovrebbe partire con 256 GB di spazio di archiviazione e arrivare fino a 512 GB, mentre la presunta variante da 12 GB di RAM e 1 TB di storage del Galaxy S23 Ultra (ancora da confermare) potrebbe essere messa in vendita solo online sul Samsung Store.