Galaxy S23, le foto appaiono sfocate: le lamentele degli utenti

All'inizio del mese di febbraio sono stati ufficializzati da Samsung i nuovi Galaxy S23, che hanno già ottenuto un largo riscontro tra la clientela. Tuttavia, come sanno bene i fan, solo il Galaxy S23 Ultra ha ricevuto aggiornamenti per la fotocamera posteriore, mentre il Galaxy S23 e il Galaxy S23+ presentano la stessa configurazione del Galaxy S22 e S22+.

Tuttavia, stando a quanto emerso online, pare che proprio la fotocamera posteriore principale abbia una criticità particolarmente fastidiosa. Gli utenti, infatti, riferiscono di un problema di sfocatura: per farla breve, non tutte le parti delle immagini acquisite potrebbero essere così nitide come invece ci si aspetta da un comparto foto di questo livello.

Attualmente il problema sembra interessare le unità Galaxy S23 e S23+ prodotte in Vietnam, ma non è detto che il bug non possa essere più esteso. L'impressione è che la fotocamera posteriore da 50 MP del Galaxy S23 e S23+ abbia problemi a mantenere a fuoco l'intera scena. Gli utenti segnalano che mentre il centro della scena appare nitido come ci si aspetterebbe, ai lati e ai bordi le immagini sono invece sfocate.

Al momento, come detto, non è chiaro se sia solo un problema di alcune unità o se invece il malfunzionamento è più ampio. Alcuni utenti fanno notare che questo problema era comparso anche sulla serie Galaxy S22. Per ora l'unico modo per risolvere questa criticità è mandare il telefono in riparazione.

Sono senz'altro più fortunati i possessori dei Galaxy S23 Ultra, dato che questi modelli hanno una diversa configurazione della fotocamera. Il consiglio per tutti gli utenti che stanno riscontrando questo problema è quello di attendere informazioni ufficiali da Samsung prima di intraprendere ulteriori passaggi, come il ripristino del telefono, dato che nessuna di queste mosse pare riuscire a risolvere la problematica.