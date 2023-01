Galaxy S23, la conferma: il chip sarà ovunque Snapdragon 8 Gen 2

Mancano ormai solo 5 giorni alla presentazione ufficiale dei Galaxy S23, i nuovi telefoni di Samsung che verranno mostrati a tutto il mondo nell'evento Unpacked del 1 febbraio 2023. In queste ultime settimane sono emerse online tantissime indiscrezioni che hanno tracciato un quadro molto esaustivo in merito alle specifiche tecniche e ai tratti estetici dei tre nuovi prodotti: oltre al Galaxy S23 standard vedremo anche il Galaxy S23 Plus e il Galaxy S23 Ultra.

Tra le varie caratteristiche di questi nuovi telefoni tanto attesi dai fan di Samsung (e non solo) spicca ovviamente la presenza di un chip Snapdragon in ogni mercato. Un cambio di rotta drastico rispetto al recente passato, dato che fino alla scorsa serie Galaxy S22 il colosso di Seul garantiva i chip di Qualcomm solo in alcuni mercati, mentre in altri (come ad esempio quelli europei) i prodotti arrivavano alimentati con i chip Exynos, mai troppo apprezzati.

I fan vogliono essere rassicurati su questo aspetto, dato che i processori Snapdragon garantiscono un livello prestazionale e un'efficacia decisamente maggiore rispetto agli Exynos, pur tenendo conto degli sforzi di Samsung negli ultimi tempi per migliorare questi chip. In particolare, le critiche maggiori sui chip Exynos riguardano le loro difficoltà dal punto di vista del surriscaldamento.

Ebbene, stando anche ad un report emerso nelle ultime ore pare ormai confermato che il Samsung Galaxy S23 sarà alimentato esclusivamente da Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 in tutti i mercati. Inoltre, la fonte afferma che Samsung opterà per i chip Snapdragon anche per il prossimo futuro, fino a quando non perfezionerà il proprio chipset.

Queste informazioni sono state anticipate per la prima volta da Daum, un portale web coreano, e sono state successivamente riprese da Android Authority in un articolo dedicato. La maggior parte delle indiscrezioni riporta che i Galaxy S23 arriveranno esclusivamente con i SoC Snapdragon a livello globale, pertanto ormai non dovrebbero esserci più dubbi.

Inoltre, quasi tutte le voci riferiscono che i Galaxy S23 saranno alimentati con una versione personalizzata e più potente dello Snapdragon 8 Gen 2. Questo dettaglio, insieme ai miglioramenti nel raffreddamento che Samsung sembra stia introducendo sui suoi nuovi telefoni, si tradurrà senza dubbio in prestazioni superiori rispetto al passato.