Galaxy S23 in offerta su Amazon: quasi 300 euro in meno

Tutti i riflettori sono ovviamente puntati su Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5, i due nuovi smartphone pieghevoli presentati da Samsung nell’evento Unpacked del 26 luglio. Si tratta dei nuovi top di gamma del colosso di Seul, che aveva già presentato i Galaxy S23 lo scorso febbraio ottenendo un elevato riscontro nella clientela.

In questi mesi, infatti, i telefoni della serie Galaxy S23 sono stati molto ricercati sul mercato, anche se diversi fan di Samsung hanno preferito attendere qualche offerta interessante per poterli acquistare a un prezzo più basso.

Proprio in queste ore è comparsa sul sito di Amazon un’offerta davvero clamorosa che riguarda il Galaxy S23, ovvero il modello ‘standard’ della serie. Il prodotto, infatti, viene proposto a soli 667,19 euro, quasi 300 euro in meno rispetto al prezzo di partenza. Lo sconto del 30% ha subito catalizzato l’attenzione dei tantissimi fan di Samsung (e non solo), vista anche l’eccellente scheda tecnica del device.

Il Galaxy S23 – qui proposto nella colorazione Phantom Black con 8 GB di RAM e 128 GB di storage, ndr – può infatti contare su un display Dynamic AMOLED 2x da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e protezione Gorilla Glass Victus 2. Il processore che alimenta questo dispositivo è Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, abbinato a una GPU Adreno 740.

Sul retro del device troviamo una tripla fotocamera, con un sensore principale da 50 MP accompagnato da un sensore secondario da 10 MP e un terzo sensore da 12 MP. La fotocamera posizionata sul lato anteriore da Samsung è invece da 12 MP. La batteria che equipaggia questo prodotto è da 3.900 mAh, mentre il sistema operativo scelto da Samsung è Android 13, con personalizzazione One UI 5.1.