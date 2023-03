Galaxy S23, in arrivo nuovi accessori per la fotocamera

Samsung ha lanciato ormai da più di un mese e mezzo i suoi nuovi telefoni Galaxy S23, che stanno già ottenendo un importante riscontro sul mercato. Tra le caratteristiche più interessanti di questi nuovi smartphone ci sono senza dubbio le fotocamere, su cui Samsung ha lavorato molto per garantire agli utenti un comparto foto davvero di altissima qualità. La buona notizia, riportata dal leaker Roland Quandt, è che la società sudcoreana sta introducendo anche nuovi accessori relativi alla fotocamera per la serie Galaxy S23.

Samsung infatti ha svelato Camera Grip Stand e Slim Tripod Stand, che si rivolgono proprio agli appassionati di fotocamere e ai creatori di contenuti. Il supporto per impugnatura della fotocamera con telecomando - che compare sul sito Web di Samsung - può essere collegato alla custodia Gadget per la serie Galaxy S23. Viene fornito con un mini treppiede e un otturatore remoto basato su Bluetooth. Il pacchetto di accessori trasforma i tre nuovi telefoni - Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra - in un sistema di fotocamere migliorato e più facile da gestire.

Gli utenti noteranno subito una presa migliore quando il telefono viene tenuto in mano; inoltre è possibile posizionarlo in varie angolazioni utilizzando il treppiede e si possono anche acquisire immagini a distanza. Il supporto è ottimo per catturare immagini in modalità Astrophoto o video in modalità Astro Hyperlapse.

Il supporto per treppiede, che funziona anche con la custodia per gadget, permette ai Galaxy S23 di rimanere in modalità orizzontale o verticale: può essere sfruttato anche durante le videochiamate o mentre si guarda un video. Il supporto per treppiede, inoltre, si ripiega in un dispositivo compatto, pertanto il trasporto con il telefono risulterà molto semplice e comodo. Samsung non ha ancora svelato il prezzo del Camera Grip Stand, mentre Slim Tripod Stand ha un prezzo di 34 sterline (circa 39 euro) nel Regno Unito: l'impressione è che l'azienda di Seul lancerà presto questi accessori anche negli altri mercati.