Galaxy S23 con un hub di ricarica wireless? L’idea di Samsung

Anche se mancano ancora diversi mesi, sul web sono cominciate a trapelare molte indiscrezioni in merito alla serie Galaxy S23, che dovrebbe arrivare all’inizio del prossimo anno. Se non ci saranno intoppi – vista la situazione mondiale meglio andarci cauti – a gennaio o più presumibilmente a febbraio 2023 Samsung dovrebbe annunciare i nuovi Galaxy S23, che saranno ovviamente ricchi di nuove funzionalità e potranno disporre di specifiche all’avanguardia.

Tuttavia, con la sua nuova serie S il gigante di Seul potrebbe rivelare anche un nuovo caricabatterie wireless. Almeno questo è ciò che fa trapelare il sito GalaxyClub, che ha ricevuto informazioni sul fatto che Samsung stia attualmente lavorando a un “hub per caricabatterie wireless”. Il termine “hub” non è casuale: il dispositivo, infatti, dovrebbe essere in grado di caricare alcuni dispositivi contemporaneamente.

Stando ad altre voci circolate di recente, Samsung starebbe effettivamente lavorando ad un nuovo caricabatterie, individuato con il numero di modello EP-P9500: potrebbe in realtà essere lo stesso dispositivo di cui si parla sul sito di GalaxyClub.

L’autonomia è un aspetto su cui il colosso sudcoreano sembra voler puntare con decisione per i suoi prossimi top di gamma. Come riporta il sito SamMobile, sempre molto informato su ciò che accade nel quartier generale di Seul, un nuovo report dalla Corea del Sud afferma che il modello base del Galaxy S23 vedrà un lieve aumento del 5% della capacità della batteria rispetto a quella da 3.700 mAh del Galaxy S22. Al momento non è chiaro se questo aumento riguarderà anche i modelli Plus e Ultra.

Chiaramente, lo spazio necessario rimane un vincolo importante quando si cerca di aumentare le dimensioni della batteria. L’obiettivo è sempre quello di inserire una batteria più grande senza fare in modo che il dispositivo diventi troppo ingombrante: pertanto è necessario fare affidamento sui progressi nella tecnologia delle batterie. Samsung SDI, uno dei fornitori di batterie per dispositivi Galaxy, fa proprio questo, ovvero utilizza una tecnologia di stacking per aumentare la capacità delle batterie di piccole dimensioni.

Fonte Phone Arena