Galaxy S23 già a gennaio? Samsung ci starebbe pensando

Nelle ultime settimane abbiamo visto come le indiscrezioni sui Galaxy S23 siano notevolmente aumentate, portandoci a scoprire i primi dettagli della nuova serie sia da un punto di vista estetico che in termini di specifiche. Chiaramente si tratta solo delle prime voci, dato che manca ancora molto alla presentazione ufficiale dei nuovi top di gamma di Samsung. Ma esattamente quanto manca?

Come sanno bene i fan del colosso di Seul, il lancio dei nuovi telefoni premium della serie Galaxy S avviene sempre all’inizio dell’anno, in una finestra che va da gennaio a febbraio (quest’anno i Galaxy S22 sono stati lanciati a febbraio, ndr). Tuttavia, stando agli ultimi rumors, stavolta la società sudcoreana potrebbe anche decidere di anticipare i tempi.

Il sito ETNews riporta infatti che Samsung starebbe pensando ad un rilascio anticipato per la serie Galaxy S23. Pur non confermando una finestra di rilascio specifica, il portale della Corea del Sud sostiene che i Galaxy S23 potrebbero essere rilasciati “prima rispetto ai loro predecessori”.

Il sito ETNews afferma che i partner della catena di approvvigionamento avrebbero previsto che la data di rilascio della serie S23 potrebbe essere di due o tre settimane prima del solito. La serie Galaxy S22 è stata presentata il 9 febbraio, con i dispositivi che sono poi stati messi in vendita il 25 febbraio: l’impressione è che stavolta Samsung opti per una presentazione ufficiale a gennaio e per un lancio sul mercato all’inizio di febbraio.

Ma c’è anche chi sospetta che il colosso di Seul abbia in mente di anticipare ulteriormente i tempi. D’altronde abbiamo visto già alcune importanti aziende come Xiaomi e Motorola decidere di lanciare i loro nuovi flagship nel mese di dicembre, pur limitandoli inizialmente al mercato cinese. Samsung in genere preferisce le versioni globali per i suoi telefoni di fascia alta, quindi l’ipotesi di gennaio resta la più probabile.

Fonte Android Authority