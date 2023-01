Galaxy S23, foto e video saranno il top: la conferma nel poster

Mancano ormai solo due giorni all'evento Unpacked del 1 febbraio in cui Samsung svelerà ufficialmente i suoi nuovi telefoni della serie Galaxy S23: oltre al modello standard, infatti, assisteremo anche alla presentazione del Galaxy S23 Plus e del Galaxy S23 Ultra.

In questi ultimi giorni, con l'avvicinarsi dell'attesissimo evento (che potrà essere seguito sul canale YouTube di Samsung, sul sito web della Newsroom di Samsung oppure visitando il sito web dell'azienda, ndr) sono cominciate a circolare sul web molte indiscrezioni che riguardano proprio questi nuovi telefoni di Samsung. Qualche giorno fa sono trapelati online anche alcuni poster ufficiali di preordine da parte di Samsung per la linea Galaxy S23, così come le immagini di marketing ufficiali delle custodie del Galaxy S23 Ultra. E non è tutto, perché il sito WinFuture ha pubblicato altri poster per il Galaxy S23 e il Galaxy S23+.

Alcuni di questi poster sembrano concentrarsi principalmente sulla fotografia e il numero uno della divisione mobile di Samsung, TM Roh, ha recentemente fatto sapere che la serie Galaxy S23 avrà un sistema di fotocamera professionale più intelligente che gli consentirà di scattare le migliori foto e video mai realizzati da qualsiasi smartphone Galaxy.

Un altro poster è quello con il titolo autoesplicativo "Cosa c'è nella scatola", dove viene mostrato il Galaxy S23, un cavo da USB-C a USB-C e lo strumento SIM.

Come accennato, i tre telefoni saranno introdotti il 1° febbraio, anche se il lancio sul mercato è previsto per il 17 febbraio.

Il Galaxy S23 e il Galaxy S23+ presentano angoli arrotondati a differenza del Galaxy S23 Ultra che riprende ancora il design dell'ormai defunta linea Galaxy Note. Ciò significa che il modello top di gamma sfoggia angoli squadrati, viene fornito con lo stilo digitale S Pen e presenta uno scomparto sul dispositivo in cui è alloggiata la S Pen.