Galaxy S23 FE, svelato il design: tutti i dettagli

Qualche settimana fa è trapelata la notizia che Samsung lancerà il Galaxy S23 FE entro la fine dell’anno in alcuni mercati. Una novità che i fan del colosso di Seul hanno ovviamente accolto con soddisfazione, dato che trapelava più di qualche dubbio anche sul lancio di questo modello Fan Edition (il Galaxy S22 FE non è mai arrivato, ndr).

Mesi prima del lancio è comparso online quello che pare essere il design del Galaxy S23 FE. L’aspetto del telefono non è molto diverso da quello del Galaxy S23 e del Galaxy S23+.

Il design del Galaxy S23 FE è stato rivelato dal tipster @OnLeaks in collaborazione con SmartPrix. Il device sembra avere cornici piuttosto spesse e irregolari che circondano lo schermo. Lo smartphone dovrebbe arrivare con uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,4 pollici e una tripla fotocamera sul retro, simile al Galaxy S23 e al Galaxy S23+.

Dal momento che non sembra avere un lettore di impronte digitali montato lateralmente, sembra probabile che il telefono venga dotato di un lettore di impronte digitali sul display. Inoltre, poiché il Galaxy A54 5G ha il vetro nella parte anteriore e posteriore, è presumibile che anche il Galaxy S23 FE venga equipaggiato con un retro in vetro, a differenza del Galaxy S20 FE e del Galaxy S21 FE che hanno invece il retro in plastica.

Stando ad altre recenti indiscrezioni trapelate online, il Galaxy S23 FE sarà alimentato con il processore Exynos 2200, assieme a 8 GB di RAM e 128 GB/256 GB di memoria interna. Il telefono avrà inoltre una batteria da 4.500 mAh, con tanto di ricarica rapida da 25 W (forse anche la ricarica wireless). Sembra molto probabile la presenza di una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo. Infine, lo smartphone dovrebbe avere anche la certificazione IP67 che assicura l’elevata resistenza del prodotto ad acqua e polvere.