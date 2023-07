Galaxy S23 FE ottiene un’altra certificazione: svelati nuovi dettagli

Dopo una serie di voci e indiscrezioni che si sono rincorse negli ultimi mesi, da qualche settimana è praticamente confermato che Samsung rilascerà il Galaxy S23 Fan Edition. Una buona notizia per i fan di Samsung, dato che l’anno scorso il colosso di Seul decise di rinunciare al modello Fan Edition del Galaxy S22.

Il Galaxy S23 FE dovrebbe arrivare nel terzo trimestre di quest’anno, dopo le presentazioni ufficiali dei due nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5. Il sito MySmartPrice ha appena rivelato un dettaglio che accerta come il Galaxy S23 FE sia sempre più vicino. Il prodotto, infatti, è appena stato certificato dal sito Web cinese 3C (China Compulsory Certificate): grazie a questa certificazione i dispositivi possono essere importati, acquistati, venduti, utilizzati o scambiati in Cina.

Il marchio 3C indica che un prodotto soddisfa determinati standard di sicurezza in Cina: si tratta di un marchio simile al simbolo UL di Underwriter’s Laboratory negli Stati Uniti. Tra le novità emerse spicca il fatto che il nuovo device verrà fornito con il supporto 5G e con un caricabatterie rapido da 25 W.

Il Galaxy S23 FE dovrebbe inoltre arrivare con un display AMOLED da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Lo smartphone sarà inoltre dotato di 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria UFS 3.1. Per quanto riguarda il processore, non è ancora chiaro se il Galaxy S23 FE sarà alimentato con un SoC Exynos 2200 o potrà contare su un chipset Snapdragon 8+ Gen 1.

Per quanto riguarda le fotocamere posteriori, il sensore di immagine Samsung ISOCELL GN3 da 50 MP potrebbe supportare la fotocamera principale. Sembra inoltre probabile che un sensore Sony IMX258 da 12 MP supporti la fotocamera ultra-wide; inoltre, la fotocamera con teleobiettivo da 8 MP sarà inclinata per offrire uno zoom ottico 3x. Il Galaxy S23 FE dovrebbe infine arrivare con una fotocamera anteriore da 12 MP, una batteria da 4.500 mAh e Android 13 (con personalizzazione One UI) come sistema operativo.