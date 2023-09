Galaxy S23 FE, lancio in arrivo: i render svelano tutto sul telefono

Apple ha finalmente presentato la tanto attesa serie iPhone 15, che si caratterizza per la presenza di tante novità e per il passaggio alla tecnologia USB-C per la ricarica. Tutti i riflettori sono stati puntati sull’evento Wonderlust che la società del CEO Tim Cook ha tenuto ad Apple Park per svelare iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Tuttavia gli altri grandi produttori di smartphone non restano a guardare: proprio in queste ore è trapelata la notizia che vede anche Samsung pronta a lanciare un nuovo telefono.

Questo dispositivo è molto probabilmente il Galaxy S23 FE: prima del lancio ufficiale sono comparsi i render ufficiali dello smartphone, che mostrano il device in tutto il suo splendore.

Samsung potrebbe lanciare il Galaxy S23 FE alla fine di questo mese o al massimo ad ottobre. Il primo mercato in cui verrà rilasciato il nuovo telefono è quello indiano, ma nello stesso periodo il Galaxy S23 FE dovrebbe diventare ufficiale anche in altri Paesi. I render ufficiali, svelati da The Tech Outlook, mostrano che il telefono avrà un design simile al Galaxy S23. La versione Fan Edition arriverà infatti con un display piatto e un foro al centro per la fotocamera anteriore, mentre i tasti del volume e di accensione si trovano sul bordo destro del telefono.

Sul retro il Galaxy S23 FE presenta una tripla fotocamera, con una fotocamera principale da 50 MP, una ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP. Il telefono sfoggerà un display AMOLED Full HD+ 120Hz da 6,4 pollici. In India il nuovo smartphone di Samsung dovrebbe essere lanciato con il SoC Exynos 2200, mentre nel mercato statunitense il telefono verrà alimentato con il SoC Snapdragon 8 Gen 1. In Europa dovrebbe arrivare con il chip Exynos, ma non ci sono ancora dettagli precisi in merito.

Il Galaxy S23 FE potrà poi contare su Android 13 come sistema operativo, con tanto di personalizzazione One UI 5.1.1. Il telefono sarà dotato di 8 GB di RAM, 256 GB di memoria integrata e una fotocamera anteriore da 10 MP, oltre a una batteria da 4.500 mAh. Infine, il device verrà fornito con un sensore di impronte digitali in-display e connettività 5G.