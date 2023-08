Galaxy S23 FE, gli ultimi render confermano il design

Tutti i recenti segnali indicano che Samsung ha in programma di rilasciare un nuovo smartphone Fan Edition entro la fine dell’anno. Stiamo parlando del Galaxy S23 FE, che verrà ufficializzato a ‘metà strada’ tra i Galaxy S23 rilasciati all’inizio di quest’anno e la serie Galaxy S24 che vedrà la luce a febbraio 2024. Una notizia che ha stuzzicato la curiosità dei fan del colosso di Seul, anche perché Samsung ha ‘saltato’ il Galaxy S22 FE, lungamente (e vanamente) atteso dagli utenti.

Ogni nuova fuga di notizie ci avvicina al lancio del Galaxy S23 FE. Ufficialmente non c’è ancora una data di rilascio esatta, ma diverse agenzie di regolamentazione hanno già dato il via libera al telefono. Negli ultimi giorni sono cominciati a trapelare anche i render che riguardano questo nuovo dispositivo: ciò che emerge è che il design sembra essere piuttosto familiare.

Questi render della custodia (tramite Slashleaks) non sono così speciali e mettono in evidenza dei tratti estetici già visti dai fan di Samsung. Tuttavia, i render sembrano riconfermare ciò che già sospettiamo: il Galaxy S23 FE prenderà in prestito il design dell’alloggiamento della fotocamera dal Galaxy S23 standard, il che significa che non avrà una ‘gobba’ della fotocamera come l’S21 FE.

Come detto non c’è ancora una data ufficiale per il rilascio di questo nuovo prodotto. Tuttavia, stando a quanto riferito dagli esperti del settore, il telefono potrebbe essere accompagnato da due nuovi tablet Fan Edition, ovvero Tab S9 FE e Tab S9 FE Plus.

Lo smartphone Galaxy S23 FE potrebbe inoltre arrivare sul mercato con una fotocamera selfie di grande livello. Inoltre, stando a quanto emerso in una foto dal vivo individuata presso il Wireless Power Consortium, il dispositivo avrà un display completamente piatto.