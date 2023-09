Galaxy S23 FE, ecco il teaser: lancio ormai imminente

Manca davvero pochissimo al lancio ufficiale del Galaxy S23 FE, la versione Fan Edition dei Galaxy S23 lanciati da Samsung a febbraio 2023. In queste ultime settimane sono trapelate molte indiscrezioni su questo nuovo prodotto, ma ora finalmente Samsung ha pubblicato il teaser che svela tutte le caratteristiche di questo nuovo telefono.

Il leaker Abhishek Yadav ha rivelato che Samsung ha inviato questo teaser ufficiale a tutti i rivenditori indiani: un chiaro segnale di un lancio ormai davvero molto vicino.

Il teaser del Galaxy S23 FE mostra tre fotocamere e lo slogan “The New Epic”. L’immagine menziona anche la dicitura “in arrivo”, che suggerisce un lancio del telefono entro il prossimo mese. Secondo alcune indiscrezioni il Galaxy S23 FE sarà lanciato nella prima metà di ottobre, in linea con le festività natalizie indiane. Lo smartphone potrebbe debuttare durante i saldi Big Billion Days di Flipkart, che di solito si svolgono in ottobre.

Stando a quanto trapelato nelle varie indiscrezioni, il Galaxy S23 FE è dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, HDR10+ e un lettore di impronte digitali in-display. Il telefono ha una fotocamera anteriore da 10 MP, mentre sul retro troveremo una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultrawide da 12 MP e una fotocamera teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x.

Il dispositivo può contare su un telaio in metallo, un grado di protezione IP68 per resistenza alla polvere e all’acqua e altoparlanti stereo.

Il telefono verrà inoltre equipaggiato con un processore Exynos 2200 nella maggior parte dei paesi, anche se in Cina e negli Stati Uniti il Galaxy S23 FE potrebbe avere il processore Snapdragon 8 Gen 1. Il device avrà inoltre 8 GB di RAM e 128 GB/256 GB di memoria interna e sarà alimentato da una batteria da 4.500 mAh, con ricarica rapida da 25 W e ricarica wireless da 15 W. Infine, il Galaxy S23 FE dispone di GPS, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC e una porta USB Type-C.