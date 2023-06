Galaxy S23 FE è in arrivo ma solo in alcuni mercati: cosa trapela

Dopo la pausa dello scorso anno Samsung ha deciso di rilanciare la Fan Edition della sua serie Galaxy S. Presto, quindi, i fan dell’azienda potranno acquistare un prodotto dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Quanto presto? Stando alle ultimissime indiscrezioni il Galaxy S23 FE potrebbe anche essere rilasciato questo mese, prima dell’annuncio dei due nuovi pieghevoli del colosso di Seul, Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5, che dovrebbero essere presentati ufficialmente il prossimo 26 luglio.

Un’altra fonte sostiene invece che il lancio del Galaxy S23 FE è stato programmato per il terzo trimestre del 2023. La versione S23 FE, tuttavia, sarà limitata a “paesi selezionati”, come suggeriscono gli addetti ai lavori di SamMobile. Il lancio globale avverrà soltanto in seguito e forse è anche per questo che non abbiamo ancora una data ufficiale.

Inoltre, il programma di rilascio del Galaxy S23 FE potrebbe continuare nel primo trimestre del prossimo anno. Quasi sicuramente il Galaxy S23 FE avrà un processore Exynos 2200 ed è una scelta che non fa impazzire i fan di Samsung, che avrebbero invece preferito un chip Snapdragon come gli altri modelli della serie Galaxy S23.

Proprio in seguito alle continue critiche, Samsung aveva deciso di utilizzare un processore Snapdragon 8 Gen 2 personalizzato per l’intera gamma Galaxy S23. Se davvero il gigante sudcoreano sta tornando sui suoi passi la speranza dei fan è che almeno il Galaxy S23 FE venga venduto ad un prezzo davvero molto conveniente.