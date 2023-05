Galaxy S23 FE con chip Exynos 2200: niente Snapdragon

Qualche giorno fa è trapelata la notizia che attendevano molti fan di Samsung. Il Galaxy S23 FE è in fase di test e molto presto dovrebbe essere ufficializzato dal colosso di Seul (sicuramente entro il terzo trimestre di quest’anno). Ma quali saranno le specifiche di questo smartphone e soprattutto quale sarà il chip che lo alimenterà? All’inizio di quest’anno si era parlato di un probabile processore Snapdragon 8+ Gen 1 per questo telefono, ma stando alle ultime indiscrezioni pare che non sarà così.

Secondo quanto affermato dall’utente di Twitter @Tech_Reve, infatti, Samsung avrebbe deciso di utilizzare il proprio processore Exynos 2200 per il prossimo Galaxy S23 FE e non ci sarà alcuna versione del telefono Fan Edition con un chip Snapdragon.

E non è tutto, perché oltre a questa notizia è trapelata anche la presunta scheda tecnica del dispositivo, che va a confermare le voci uscite nei mesi scorsi sul Galaxy S23 FE. Il telefono dovrebbe arrivare con 6/8 GB di RAM e 128GB/256GB di storage, oltre ad una fotocamera anteriore da 12 MP. Sul retro troveremo una fotocamera grandangolare da 50 MP, un teleobiettivo 3x da 8 MP e una fotocamera ultra grandangolare da 12MP.

La scelta di puntare su Exynos 2200 per il Galaxy S23 FE non farà felici i fan di Samsung. L’azienda con sede a Seul sembrava aver deciso di abbandonare gli Exynos, lanciando la sua ultima serie Galaxy S23 solo con chip Snapdragon. In termini di potenza gli Exynos sono sicuramente affidabili, ma i chip di Samsung pagano dazio dal punto di vista della temperatura e dell’efficienza.