Galaxy S23 FE, ci siamo: il lancio del telefono è imminente

Dopo la presentazione ufficiale dei due nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5 i fan di Samsung ora attendono che il colosso di Seul ufficializzi anche il Galaxy S23 FE. D’altronde qualche giorno fa, durante l’evento Galaxy Unpacked che ha svelato i nuovi foldable, era stata proprio Samsung a confermare l’esistenza di un modello Fan Edition.

Le indiscrezioni precedenti suggerivano che il Galaxy S23 FE sarebbe stato lanciato nel quarto trimestre di quest’anno nella maggior parte dei paesi. Forse il lancio avverrà un pochino prima, dato che lo smartphone sembra già pronto per il rilascio nel mercato indiano.

Il Galaxy S23 FE con numero di modello SM-S711B/DS è infatti elencato sul sito Web BIS (Bureau Of Indian Standards): ciò significa che Samsung ha ricevuto il via libera dalle autorità di certificazione indiane per lanciare il Galaxy S23 FE nel paese. Questo numero di modello è apparso in passato anche nel database di Geekbench, rivelando la presenza di un processore Exynos 2200, 8 GB di RAM e Android 13. Pertanto l’azienda sudcoreana lancerà la versione Exynos del Galaxy S23 FE in India.

Exynos 2200 è lo stesso chip che alimenta la serie Galaxy S22 in alcuni paesi. Il chipset è realizzato da Samsung Foundry utilizzando il suo processo di fabbricazione a 4 nm. Presenta un core CPU Cortex-X2 con clock a 2,8 GHz, tre core CPU Cortex-A710 con clock a 2,52 GHz e quattro core CPU Cortex-A510 con clock a 1,82 GHz. Inoltre, il chip può contare su una GPU Xclipse 920 basata su AMD RDNA2.

Sempre stando ai rumors di queste ultime settimane, il Galaxy S23 FE dovrebbe arrivare sul mercato con uno schermo Super AMOLED Full HD + da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il telefono dovrebbe inoltre avere una fotocamera posteriore principale da 50 MP, una fotocamera ultrawide da 12 MP e una teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x, mentre sul davanti sarà presente una fotocamera da 10 MP. Dovrebbe essere inoltre equipaggiato con una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica rapida da 25 W, la ricarica wireless e la ricarica wireless inversa.