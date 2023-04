Galaxy S23 FE arriverà alla fine dell’anno (con una sorpresa)

Fin dal momento in cui sono stati ufficializzati i tre telefoni della serie Galaxy S23 si è cominciato a parlare di un altro possibile dispositivo, ovvero il Galaxy S23 FE. Il suo arrivo non era così scontato, dato che Samsung non ha rilasciato il Galaxy S22 FE e l’impressione di alcuni esperti del settore è che il colosso di Seul volesse rinunciare al Fan Edition anche nel 2023.

In realtà, stando ai rumors riportati anche da SamMobile, pare che Samsung sta davvero pianificando di lanciare un Galaxy S23 FE: il dispositivo arriverà nel quarto trimestre del 2023 con una ‘sorpresa’.

Come sanno bene i fan di Samsung, l’intera serie Galaxy S23 è stata lanciata il 1 febbraio con il processore Snapdragon di Qualcomm, rinunciando quindi al chip Exynos che tanto aveva fatto discutere. Tuttavia, con la Fan Edition sembra proprio che l’azienda sudcoreana voglia tornare sui suoi passi: il prodotto, infatti, sarà alimentato con il chip Exynos 2200 in tutti i mercati, compresi gli USA dove i telefoni Galaxy S erano sempre arrivati con Snapdragon come processore.

L’Exynos 2200 è stato il primo chip di Samsung con una GPU AMD ma non ha dato grosse soddisfazioni agli utenti. Anche per questo motivo Samsung ha deciso di puntare tutto sui chip Qualcomm per la serie S23.

Nel momento in cui verrà rilasciato sul mercato il Galaxy S23 FE saranno passati due anni dal lancio di Exynos 2200: un aspetto che fa ovviamente preoccupare la clientela, che in passato ha espresso più volte molte critiche nei confronti dei chip Exynos.

In termini di specifiche, il Galaxy S23 FE dovrebbe arrivare con una fotocamera posteriore da 50 MP e con opzioni di archiviazione da 128 GB e 256 GB. Il telefono dovrebbe inoltre avere due varianti di memoria RAM, ovvero 6 GB o 8 GB. Infine, lo smartphone avrà inoltre la stessa batteria da 4.500 mAh dei suoi predecessori, probabilmente con una ricarica rapida da 25 W. Per tutte le altre caratteristiche del Galaxy S23 FE – comprese quelle estetiche – non resta che attendere le prossime settimane.