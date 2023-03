Galaxy S23 FE, arriva o no? Forse nel 2024, ma non è certo

Dopo il rilascio del Galaxy S20 FE, lanciato sul mercato nell'autunno 2020, Samsung ha atteso fino a gennaio 2022 per lanciare il successore del suo smartphone economico di fascia alta. Ma la mossa che ha lasciato più spiazzati i fan è stata la decisione di cancellare il Galaxy S22 FE, dopo che il modello Fan Edition della serie Galaxy S22 era trapelato in molte indiscrezioni.

Dato che Samsung ha appena ufficializzato la sua nuova serie Galaxy S23, caratterizzata da S23 'standard', S23 Plus e S23 Ultra, l'impressione è che se proprio il colosso di Seul dovesse decidere di far uscire una versione Fan Edition sarà appunto il Galaxy S23 FE e non più il Galaxy S22 FE. Tuttavia, secondo quando riferito dal giornalista e leaker Roland Quandt, il Galaxy S23 FE potrebbe anche non arrivare mai.

Roland Quandt - ritenuto una fonte molto affidabile sui dettagli riguardanti i dispositivi inediti - sostiene che di sicuro non vedremo il Galaxy S23 FE nel 2023. Ciò ovviamente lascia la porta aperta per un lancio nel 2024, anche se l'eventuale mossa di Samsung di mettere in pausa l'uscita della Fan Edition per due anni consecutivi (per poi tornare con un Galaxy S23 FE come se non fosse accaduto nulla) lascia a dir poco perplessi.

D'altronde le remore di Samsung possono essere anche condivisibili. In molti, tra i fan dell'azienda sudcoreana, ricorderanno che il Galaxy S21 FE non ha avuto neanche lontanamente il successo immaginato da Samsung: l'impressione è quindi che la società di Seul stia cercando di ridurre il numero di dispositivi rilasciati ogni anno.

Nonostante ciò, sono in molti a credere che il Galaxy S23 FE sia ancora in piedi come idea, anche perché attualmente Samsung sembra avere bisogno di un ottimo smartphone da proporre per la fascia media. Di sicuro non lo vedremo sul mercato prima dell'inizio del 2024 e probabilmente non sarà alimentato con un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm.