Galaxy S23 con connettività satellitare? Samsung ci sta pensando

Samsung potrebbe essere il prossimo produttore di smartphone a garantire ai propri dispositivi la funzione di connettività satellitare per le emergenze. Non sarà la prima azienda di spicco nel settore a compiere questo passo, dato che altri colossi come Huawei e Apple mettono già a disposizione questa funzione sui loro ultimi dispositivi, ma si tratta comunque di un passo avanti molto importante da parte della società sudcoreana.

L’indiscrezione, riportata anche da SamMobile, non specifica quale sarà il dispositivo Samsung che beneficerà per primo della connettività satellitare SOS: qualcuno ha già previsto che Samsung potrebbe decidere di lanciare la nuova funzionalità con i Galaxy S23, che verranno presentati ufficialmente all’inizio del 2023 (presumibilmente a febbraio). Tuttavia, vale la pena notare che Google prevede di aggiungere il supporto per la connessione satellitare al suo sistema operativo mobile con il lancio di Android 14.

Huawei e Apple hanno aggiunto la connettività satellitare di emergenza ai loro ultimi smartphone tramite un hardware dedicato. Samsung potrebbe fare lo stesso, ma ad oggi non ci sono ancora elementi per dirlo con certezza. Alcuni vettori, tra cui T-Mobile, stanno lavorando per portare la connettività satellitare attraverso la rete di Starlink ai dispositivi esistenti che non dispongono di hardware dedicato, principalmente per garantire l’espansione della copertura per i clienti che vivono in aree remote dove il segnale è debole o inesistente.

Resta da vedere se Samsung metterà a disposizione la funzione di connettività satellitare prima che Google rilasci il supporto per la stessa con Android 14. Il gigante di Seul non vuole rimanere troppo indietro rispetto a Huawei e Apple e potrebbe provare a ideare la propria soluzione hardware e/o software prima che BigG rilasci il suo prossimo major update del robottino verde. Già nelle prossime settimane dovremmo saperne di più.

Fonte SamMobile