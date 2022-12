Galaxy S23, confermato il design: tutte le novità di Samsung

La serie Galaxy S23 dovrebbe essere ufficializzata da Samsung tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio del 2023, anche se il colosso di Seul non ha ancora fornito dettagli concreti in tal senso. In queste ultime settimane sono trapelate moltissime indiscrezioni che riguardano proprio i nuovi telefoni dell'azienda sudcoreana, che ci aiutano a capire meglio le caratteristiche tecniche e anche il design dei tre modelli in arrivo (Galaxy S23 'standard', Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra).

Proprio nelle scorse ore sono spuntate online delle nuove immagini delle custodie della serie Galaxy S23. Le foto, pubblicate sul sito web del rivenditore britannico MobileFun, confermano le modifiche al design già svelate da SamMobile. La modifica più interessante introdotta da Samsung è senz'altro l'abbandono dell'isola della fotocamera che scorreva senza soluzione di continuità dalla cornice del telefono per creare una forma rettangolare attorno ai tre sensori sul Galaxy S22 e S22+.

Le custodie trapelate in queste ultime ore supportano invece la voce secondo cui il Galaxy S23 e il Galaxy S23+ avranno ciascuna fotocamera che sporge individualmente dal pannello posteriore del telefono: in altre parole, i due modelli più economici avranno un aspetto simile al Galaxy S23 Ultra.

Il sito Web di MobileFun mostra custodie di terze parti per la gamma S23, ma anche alcune opzioni che vengono denominate "custodie Samsung ufficiali per il Galaxy S23".

Sempre stando ai recenti rumors, la probabilità che la fotocamera della serie Galaxy S23 riceva molti altri aggiornamenti è davvero molto alta. Il riferimento va in particolare al Galaxy S23 e S23 +: entrambi i prodotti dovrebbero dotarsi dello stesso sensore principale del Galaxy S22 Ultra, mentre il Galaxy S23 Ultra verrà equipaggiato con un eccezionale sensore da 200 MP, su cui si stanno concentrando le attenzioni dei fan di Samsung.