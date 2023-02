Galaxy S23 con storage più lento? La voce non piace ai fan

Siamo finalmente arrivati al 1 febbraio, il grande giorno atteso da tutti i fan di Samsung. Nelle prossime ore, infatti, il colosso di Seul presenterà ufficialmente i nuovi telefoni della serie Galaxy S23: oltre al modello standard, assisteremo al lancio di Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra.

In queste ultime settimane sono comparse online tantissime indiscrezioni che ci hanno permesso di capire meglio le caratteristiche tecniche ed estetiche di questi tre nuovi prodotti. A distanza di poche ore dall'evento Unpacked uno degli argomenti maggiormente dibattuti è quello riguardante lo storage, che potrebbe essere più lento rispetto al passato.

Secondo il famoso leaker Ice Universe, infatti, la variante da 128 GB del modello base S23 utilizzerà un chip UFS 3.1 invece del nuovo standard UFS 4.0 di Samsung. Per ottenere la versione da 256 GB con la più recente tecnologia di archiviazione dell'azienda sudcoreana sarà necessario spendere qualche soldo in più. Ice Universe suggerisce che la ragione di ciò è che Samsung non produce un chip UFS 4.0 da 128 GB.

Samsung ha parlato molto di UFS 4.0 da quando ha annunciato lo standard lo scorso anno: la società con sede a Seul afferma che i nuovi chip sono due volte più veloci della sua vecchia memoria UFS 3.1; inoltre, UFS 4.0 offre velocità di lettura e scrittura sequenziali rispettivamente fino a 4.200 MB/s e 2.800 MB/s. In più, il nuovo chip è anche il 46% più efficiente dal punto di vista energetico, un aggiornamento che potrebbe portare a una maggiore durata della batteria sui telefoni che utilizzano questa particolare tecnologia.

Non resta che attendere la presentazione di oggi per capire le intenzioni di Samsung, dato che altre voci hanno affermato che tutti i modelli Galaxy S23 partiranno da 256 GB di spazio di archiviazione. A prescindere da questo aspetto, UFS 4.0 dovrebbe rappresentare comunque un aggiornamento significativo, ma per godere di questo upgrade bisogna mettere in conto una spesa maggiore.