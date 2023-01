Galaxy S23, con il pre-ordine Samsung regala molto più storage

Solo pochi giorni ci dividono ormai dall'evento Unpacked del 1 febbraio, l'appuntamento organizzato da Samsung per presentare ufficialmente a tutto il mondo i suoi nuovi Galaxy S23. In quell'occasione il colosso di Seul svelerà ogni dettaglio dei tre modelli, ovvero il Galaxy S23 standard, il Galaxy S23 Plus e il Galaxy S23 Ultra. In queste settimane sono emerse molte indiscrezioni che riguardano questi nuovi telefoni e possiamo dire di conoscere quasi ogni aspetto dei tre prodotti che vedremo il 1 febbraio.

Chiaramente Samsung ha introdotto molte novità interessanti, specialmente sul Galaxy S23 Ultra, ritenuto il vero top di gamma della serie. Questi miglioramenti pare abbiano costretto l'azienda sudcoreana ad aumentare i prezzi rispetto alla generazione precedente, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. Tuttavia, la società potrebbe compensare l'aumento dei prezzi con un'offerta speciale di preordine.

Il famoso tipster Roland Quandt ha individuato termini e condizioni specifici sul sito Web di Samsung UK, la divisione britannica dell'azienda. Le informazioni rivelano che il preordine di qualsiasi dispositivo della serie Galaxy S23 consentirà agli acquirenti di ottenere un aggiornamento gratuito a una variante di archiviazione superiore. Ad esempio, se qualcuno preordina un Galaxy S23 pagando per la sua versione da 128 GB, riceverà una versione da 256 GB senza alcun costo aggiuntivo: più o meno lo stesso discorso anche con il Galaxy S23+ e con il Galaxy S23 Ultra.

Pertanto, la maggior parte degli utenti (almeno nel Regno Unito) riceverà una versione da 256 GB del Galaxy S23, mentre gli acquirenti di Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra che preordineranno il dispositivo riceveranno versioni da 512 GB dei telefoni (le versioni di base sono da 256 GB). Ma Samsung sta pensando di proporre questa offerta solo nel Regno Unito? Probabilmente l'azienda della Corea del Sud estenderà questa possibilità anche agli altri mercati, anche se forse non ovunque.

I fan di Samsung ricorderanno di certo che lo scorso anno il gigante sudcoreano aveva lanciato un'iniziativa simile per la serie Galaxy S22 negli Stati Uniti e in alcuni altri mercati, ma questa volta l'offerta potrebbe essere maggiormente diffusa.

Infine, nel mercato indiano Samsung garantirà l'accesso a varianti di colore esclusive del Galaxy S23 a tutti coloro che provvederanno al pre-ordine del dispositivo: anche in questo caso è possibile che l'iniziativa venga estesa ad altri mercati.