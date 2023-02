Galaxy S23, camere a vapore più grandi: migliora il raffreddamento

I nuovi Galaxy S23 di Samsung vengono già descritti come i migliori smartphone Android mai realizzati fino ad oggi. Molto del merito va ovviamente attribuito al potentissimo chipset Snapdragon 8 Gen 2, che Samsung e Qualcomm hanno ulteriormente migliorato con frequenze CPU e GPU più elevate.

Un primo benchmark 3D indica che la serie Galaxy S23 è quasi due volte più potente nelle applicazioni 3D rispetto al Galaxy S22 equipaggiato con Exynos 2200. Chiaramente tutta quella potenza extra e le frequenze più alte richiedono un raffreddamento adeguato, ed effettivamente il gigante di Seul ha lavorato anche su questo aspetto. Come riporta Twittersphere, infatti, alcuni disegni dimostrano che il Galaxy S23 ha un raffreddamento migliore rispetto ai modelli del 2022.

Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra hanno camere di raffreddamento a vapore notevolmente più grandi rispetto ai loro predecessori. Una camera di raffreddamento a vapore è un elemento molto importante: si tratta di un dispositivo di raffreddamento planare che può diffondere il calore in modo più efficiente rispetto ai tradizionali tubi di calore in rame. All'interno, le camere a vapore contengono un liquido che evapora in un gas e successivamente si condensa su superfici appositamente progettate, dissipando il calore durante il processo.

Il chipset Snapdragon 8 Gen 2 che equipaggia questi nuovi prodotti è dotato di un core della CPU principale overcloccato, che opera a una frequenza di 3,36 GHz invece di 3,2 GHz e una GPU Adreno 740 che funziona a una frequenza di 719 MHz anziché dei soliti 680 MHz. Inoltre, i nuovi telefoni utilizzano uno storage UFS 4.0 più veloce (ad eccezione del modello Galaxy S23 da 128 GB) e RAM LPDDR5X, che vanta velocità di 8,5 Gbps rispetto ai 6,4 Gbps di LPDDR5.

Tutta questa potenza extra probabilmente richiedeva un ulteriore raffreddamento: per questo Samsung ha realizzato delle camere di raffreddamento a vapore più grandi per aiutare a trasferire il calore lontano dal SoC in modo più efficiente. Per capire se le camere di raffreddamento a vapore sono davvero così grandi ed efficienti si deve attendere il classico 'smontaggio' dei telefoni, che avverrà certamente nelle prossime settimane.