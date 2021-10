Galaxy S22 Ultra avrà la ricarica super rapida? Sì, secondo Ice Universe

Tra qualche mese Samsung presenterà i suoi nuovi telefoni della serie Galaxy S22. Nelle ultime settimane sono cominciate a comparire diverse indiscrezioni su questi nuovi smartphone, che riguardano non solo gli aspetti estetici ma anche i dettagli hardware.

Uno degli argomenti trattati è stato quello relativo alla velocità di ricarica della variante di fascia alta della prossima serie Samsung Galaxy S22. All’inizio, si credeva che questo modello e l’S22 Plus avrebbero offerto una ricarica più rapida rispetto alla generazione attuale, che raggiunge un massimo di 25 W. Tuttavia, un’autorità di regolamentazione sembra smentire questo aspetto.

Nonostante ciò, il famoso leaker Ice Universe è ancora fermamente convinto che almeno il Galaxy S22 Ultra supporterà la ricarica da 45 W. L’informatore sottolinea che il telefono sarà dotato di una potente cella da 5.000 mAh e richiederà solo 35 minuti per una carica del 70%. In rinforzo a questa tesi, Ice Universe ha anche condiviso immagini di protezioni in vetro temperato pensate appositamente per il telefono, che ancora una volta lasciano presupporre un design squadrato, ispirato al Galaxy Note 21. L’S22 e l’S22 Plus, invece, dovrebbero essere caratterizzati da angoli arrotondati.

Non è solo la parte anteriore del telefono ad essere interessata da un restyling. Il Galaxy S22 Ultra probabilmente abbandonerà la protuberanza della fotocamera per i sensori posizionati individualmente. L’idea del gigante di Seul sembra essere quella di conferire al prodotto un aspetto più ordinato e al tempo stesso fare in modo che il telefono sia più leggero, anche se difficilmente riuscirà a pesare meno del Galaxy S21 Ultra (227 grammi, ndr). Piuttosto, questa mossa aiuterà Samsung a garantire che il dispositivo non diventi troppo ingombrante in seguito all’aggiunta di uno slot dedicato per la S Pen.

Venendo alle altre caratteristiche trapelate in quest’ultimo periodo, il Galaxy S22 Ultra avrà uno schermo da 6,8 pollici e un foro più piccolo rispetto all’S21 Ultra, dove troverà posto la fotocamera frontale. È probabile che sul retro il nuovo telefono di Samsung arrivi con un sensore principale da 108 MP, uno sensore ultra grandangolare da 12 MP, due teleobiettivi da 12 MP, un sistema di messa a fuoco automatica laser e un’unità LED.

Alcune varianti del Galaxy S22 Ultra saranno alimentate con un processore Qualcomm Snapdragon 898, altre invece potranno contare sul chip Exynos 2200.

Fonte Phone Arena