Il Galaxy S22 Ultra resiste bene alle cadute? Cosa è emerso dal test

Tra le caratteristiche più interessanti dei tre telefoni della serie Galaxy S22, presentati ufficialmente da Samsung durante l’evento Unpacked dello scorso 9 febbraio, salta all’occhio la protezione Gorilla Glass Victus+ di Corning, assieme al nuovo telaio in lega di alluminio Armor per una maggiore robustezza.

Tutte e due queste novità consentono ai nuovi smartphone di Samsung di resistere meglio a graffi e ammaccature rispetto ai modelli precedenti. Tuttavia, come riportato anche da Phone Arena, i risultati del test di caduta a cui è stato sottoposto l’S22 Ultra non sembrano molto confortanti.

Il test è stato eseguito dal canale YouTube PBKReviews, che ha preso un nuovissimo S22 Ultra, ha rimosso solo i nylon protettivi rimossi e lo ha lasciato cadere sul cemento da un’altezza modesta.

La prima “vittima” del test di caduta del Galaxy S22 Ultra è stata la fotocamera ultrawide posizionata in alto, probabilmente a causa della scelta estetica di Samsung, ovvero l’obiettivo della fotocamera senza isola. Fortunatamente, le migliori custodie per Galaxy S22 Ultra sono progettate in modo tale da avvolgere ogni singolo obiettivo sul retro, in modo da offrire una valida protezione in caso di caduta.

Il display curvo, per quanto sia bello da vedere e anche piuttosto ergonomico, si è dimostrato un altro punto debole in questo test. Una semplice caduta dall’altezza della vita lo ha incrinato in modo significativo: chissà cosa potrebbe accadere in caso di caduta da un’altezza considerevole.

Per farla breve, gli utenti che hanno deciso di acquistare un Galaxy S22 Ultra dovrebbero provvedere immediatamente ad equipaggiarlo con una delle migliori protezioni per lo schermo.

Fonte Phone Arena