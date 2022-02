Senza dubbio è ancora presto per dirlo, ma il nuovo Galaxy S22 Ultra – il più prestante tra i telefoni della nuova serie Galaxy S22 presentata ufficialmente due settimane fa dall’azienda sudcoreana – è destinato ad essere uno dei migliori smartphone del 2022. Tuttavia, anche i migliori prodotti possono presentare dei problemi. Come riportato dai colleghi di Phone Arena, alcuni dei primi Galaxy S22 Ultra arrivati agli utenti avrebbero infatti manifestato una criticità piuttosto fastidiosa. Di cosa si tratta?

Sebbene questo primo problema tecnico del top di gamma non sembri particolarmente diffuso, non è ancora chiaro l’esatto numero di Galaxy S22 Ultra già spediti da Samsung agli utenti: pertanto, ad oggi, è impossibile dire se le poche dozzine di modelli con problemi in termini di visualizzazione siano davvero una piccola minoranza o se si tratta di un numero destinato a crescere rapidamente.

In poche parole, stando a quanto riferito dagli utenti, il pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici di altissima qualità (almeno in teoria) presente sul Galaxy S22 Ultra sembra funzionare quando le sue migliori impostazioni disponibili sono abilitate, con l’esperienza di visione video che diventa decisamente pessima a causa di strane linee che appaiono e lampeggiano a caso.

Un problema che ci si potrebbe aspettare da un vecchio televisore ma sicuramente non da uno smartphone all’avanguardia che ha un costo superiore ai 1.200 euro.

Come spesso accade, questa problematica si presenta diversa sui vari dispositivi interessati: ad esempio, se alcuni utenti segnalano la criticità quando sbloccano i propri schermi con le impronte digitali, altri la notano durante le sessioni di visualizzazione su YouTube. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, il problema emerge solo in modalità schermo naturale, con attivate sia la tecnologia di refresh rate a 120Hz che la risoluzione WQHD+ (3088 x 1440 pixel).

Come risolvere il bug del Galaxy S22 Ultra

Esistono delle possibili soluzioni. La cosa migliore da fare è passare da colori “naturali” a “vivaci” e, se necessario, eseguire il downgrade della risoluzione dello schermo all’impostazione predefinita FHD+ (2316 x 1080 pixel). Una delle due modifiche potrebbe essere sufficiente per risolvere il problema, ma chiaramente si tratta di una soluzione tampone.

Gli utenti interessati potrebbero rivolgersi a Samsung per chiedere un dispositivo sostitutivo, dato che la società di Seul non sembra avere problemi a sostituire i telefoni “difettosi” (nonostante non sia chiaro se la causa principale è collegata all’hardware o al software dell’S22 Ultra, ndr).

Dato che una semplice modifica delle impostazioni fa sparire il bug, il buon senso suggerisce che il problema è probabilmente di natura software: pertanto è facile immaginare il rilascio di un aggiornamento da parte di Samsung per risolvere definitivamente la questione.

I colleghi di Phone Arena hanno poi fatto notare che i bug sembrano in qualche modo collegati al SoC Exynos 2200 che alimenta la versione europea del nuovo top di gamma da 6,8 pollici (ancora nessuna segnalazione dagli USA, dove i Galaxy S22 Ultra sono alimentati con Snapdragon 8 Gen 1): l’impressione, quindi, è che la criticità possa avere a che fare con la nuova GPU AMD RDNA2 (ovvero Xclipse 920) piuttosto che con il display stesso.