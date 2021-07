Il Galaxy S22 Ultra potrebbe avere una fotocamera da 200 MP

Samsung non ha ancora svelato ufficialmente i Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 5G, ovvero i suoi due nuovi smartphone pieghevoli che dovrebbero essere presentati l’11 agosto in occasione dell’evento Unpacked. Specialmente in queste ultime settimane abbiamo avuto modo di conoscere molti dettagli chiave dei due “foldable”, grazie ad una serie di indiscrezioni che hanno fornito molte indicazioni sulle loro specifiche principali.

Assieme alle voci sui due nuovi pieghevoli, sul web sono cominciate a trapelare suggerimenti anche sui Galaxy S22, ovvero sulla serie di smartphone che il gigante di Seul dovrebbe lanciare all’inizio del prossimo anno. Chiaramente è ancora troppo presto per poter prendere qualsiasi indiscrezione per “solida”, ma l’ultimo rumor di Pulse News Korea (ripreso anche da SamMobile) è particolarmente interessante perché si pone in contraddizione con quanto affermato da Ice Universe la scorsa settimana.

Il sensore primario sarà da 108 o da 200 MP?

Il sito coreano assicura di aver ricevuto le informazioni da “più fonti del settore”, ma non è ovviamente possibile prenderle per oro colato. Tuttavia, tali fonti rivelano come Samsung sia al lavoro su un modello Galaxy S22 Ultra 5G, con una “fotocamera a cinque obiettivi da 200 MP sul retro” che farebbe impallidire sia il numero di megapixel che il numero di sensori posteriori del Galaxy S21 Ultra.

Sarà vero? Alcuni sostengono di sì, altri ritengono che il numero 200 potrebbe riferirsi invece alla “combinazione” di quei cinque obiettivi che dovrebbero essere posizionati sul retro del Galaxy S22 Ultra 5G. Se questa seconda ipotesi dovesse trovare conferma, appare plausibile vedere un prodotto con un sensore principale da 108 MP di terza generazione, accompagnato da un’eccellente fotocamera secondaria da 50 MP e da un sensore ultra-wide da 20 MP, oltre ad un teleobiettivo periscopio da 12 MP e un altro teleobiettivo da 10 MP.

Tecnologia Olympus e supporto S Pen

Ma la possibilità di vedere una fotocamera principale da 200 MP non è nemmeno la parte più gustosa dell’ultimo report di Pulse News. La pubblicazione coreana afferma infatti che il Galaxy S22 Ultra 5G utilizzerà anche la tecnologia della fotocamera fornita da Olympus.

Ma l’eventuale partnership con Olympus potrebbe davvero garantire a Samsung i miglioramenti auspicati? Non tutti sono concordi su questo aspetto, dato che l’azienda non sembra ancora all’altezza di Carl Zeiss o Leica nell’ottimizzazione delle fotocamere degli smartphone. Inoltre, non va dimenticato che a differenza di Nokia o Huawei, il colosso sudcoreano è leader nella produzione di propri sensori.

Ovviamente, Olympus potrebbe portare la sua esperienza con le fotocamere “mirrorless” e senza dubbio potrebbe aiutare a migliorare le capacità fotografiche del Galaxy S22 Ultra rispetto al suo predecessore: staremo a vedere quale sarà la direzione che Samsung deciderà di prendere.

Samsung Galaxy S22, la presentazione all’inizio del 2022

Ma quando assisteremo alla presentazione ufficiale dei nuovi telefoni Galaxy S22? Come accennato all’inizio, le indiscrezioni sono molto anticipate, dato che la nuova serie di telefoni dovrebbe vedere la luce a gennaio 2022. D’altronde, anche quest’anno Samsung ha deciso di presentare i Galaxy S21 a gennaio, pertanto aspettiamoci una conferma in tal senso (con lancio sul mercato a febbraio 2022).

Fonte Phone Arena