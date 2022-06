Galaxy S22 Ultra arriva in una collezione limitata (con il Galaxy Watch 4)

Il Galaxy S22 Ultra è uno degli smartphone più popolari sul mercato e attualmente il principale dispositivo con Android come sistema operativo. Proprio sull’onda del grande consenso ottenuto da questo telefono, sembra che Samsung sia pronta a rilasciare anche una variante del Galaxy S22 Ultra in edizione limitata, accompagnata ad altri prodotti sempre in “limited edition”.

La collezione limitata dovrebbe essere composta dal Galaxy S22 Ultra in verde, dal Galaxy Watch 4 e dal Wireless Charger Duo. La collezione è apparsa sul portale vietnamita di Samsung, ma purtroppo non si conoscono altri dettagli (sono nascosti con una password, ndr). Nei prossimi giorni il gigante di Seul dovrebbe fornire qualche chiarimento in merito a questa collezione limitata.

Per ora, il banner promozionale di Samsung rivela che la cosiddetta collezione Galaxy S22 Ultra ‘Night Lively’ dovrebbe essere disponibile già a partire da oggi, venerdì 24 giugno, e rimanere in vendita per quasi una settimana (fino al 30 giugno, ndr). Sempre stando a quanto emerso online, il bundle ha un valore complessivo di 42.670.000 dong vietnamiti (al cambio attuale circa 1.741 euro) ma verrà messo in vendita al prezzo di 30.990.000 dong, pari a circa 1.265 euro.

Non è chiaro cosa abbia spinto Samsung a rilasciare questa collezione in edizione limitata con grande protagonista il Galaxy S22 Ultra in verde. Solo con il passare del tempo capiremo se rimarrà un’esclusiva per il Vietnam o se diventerà disponibile anche in altri mercati. In ogni caso, l’hardware dovrebbe essere invariato rispetto alla variante standard del Galaxy S22 Ultra, e lo stesso dovrebbe valere per il Galaxy Watch 4.

Samsung ha annunciato di recente anche una collezione Galaxy S22 Diablo Immortal, destinata al mercato della Corea del Sud. L’edizione speciale del Galaxy S22 viene fornita con una custodia protettiva, un tappetino per il mouse e altri oggetti da collezione ispirati al celebre gioco.

Fonte SamMobile